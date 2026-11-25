تعرضت سيدة الأعمال الإماراتية الدكتورة سعاد لطفي لسرقة حقيبة تضم مقتنيات فاخرة ومجوهرات وساعة ثمينة، أثناء مغادرتها في العاصمة البريطانية لندن، وذلك خلال عملية لم تستغرق أكثر من 10 ثوانٍ، وفق ما نشرته عبر حسابها على تطبيق «سناب شات»، متضمناً صوراً للمقتنيات التي قالت إنها تعرضت للسرقة.

سرقة سعاد لطفي في لندن سيدة الأعمال الإماراتية الدكتورة سعاد لطفي تتعرض لسرقة حقيبة تضم مقتنيات فاخرة ومجوهرات وساعة ثمينة، أثناء مغادرتها في العاصمة البريطانية لندن

وقدرت قيمة المسروقات بنحو مليون دولار أميركي، إذ تضمنت حقائب فاخرة من علامة «هيرمس»، ومجوهرات من «كارتييه» و«فان كليف آند آربلز»، إضافة إلى ساعة «كارتييه بانتير أجوريه».

وأظهرت تفاصيل الواقعة، وفق الرواية المتداولة، أن عملية السرقة نفذها شخصان بطريقة بدت منظمة، إذ تولى الأول تشتيت انتباه سعاد لطفي، من خلال التظاهر بأنه أحد المعجبين بها وطلب التقاط صورة معها، فيما استغل الثاني انشغالها لفتح باب السيارة والاستيلاء على الحقيبة، قبل الفرار من المكان.

وأثارت طريقة تنفيذ السرقة تساؤلات بشأن احتمال التخطيط المسبق لها، خصوصاً مع توزيع الأدوار بين شخصين، واختيار توقيت انشغال الضحية لتنفيذ العملية بسرعة، وهي مؤشرات قد تفتح الباب أمام فرضية مراقبة تحركاتها قبل تنفيذ السرقة، بما في ذلك متابعة نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك يظل احتمالاً يحتاج إلى أدلة تثبته.

وحاولت «الإمارات اليوم» التواصل مع الدكتورة سعاد لطفي للحصول على مزيد من التفاصيل بشأن الواقعة، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إليها حتى إعداد هذا الخبر.

وتأتي الواقعة في وقت تحذر فيه أجهزة الشرطة البريطانية من أساليب السرقة القائمة على تشتيت انتباه الضحايا، والتي ينفذها لصوص يعملون أحياناً ضمن مجموعات، يتولى أحد أفرادها استدراج الضحية أو إشغالها بالحديث، بينما يستغل آخر اللحظة للاستيلاء على مقتنياتها والفرار.

وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية، في إرشاداتها التوعوية، أن هذه المجموعات تستخدم وسائل مختلفة لصرف انتباه الأشخاص، وأن السرقات قد تتم خلال ثوانٍ معدودة، داعية إلى الانتباه للمقتنيات الشخصية وعدم ترك الحقائب والأشياء الثمينة بعيداً عن النظر.

وأثارت الواقعة نقاشاً بين عدد من متابعي الدكتورة سعاد لطفي، الذين تساءلوا عن جدوى اصطحاب هذا العدد من المقتنيات والمجوهرات مرتفعة القيمة في رحلة خارجية، خصوصاً إلى مدينة كبرى مثل لندن، وما قد يترتب على إظهار هذه المقتنيات أو الإعلان عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مخاطر أمنية.

ورأى متابعون أن استعراض الممتلكات الثمينة أو الكشف عن تفاصيل التحركات وأماكن الوجود قد يوفر معلومات يستفيد منها لصوص أو عصابات متخصصة في السرقة، ويحول بعض السلوكيات التي تبدو عادية إلى عوامل تزيد من مخاطر الاستهداف، مؤكدين أهمية اتخاذ احتياطات إضافية عند السفر والاحتفاظ بالمقتنيات مرتفعة القيمة.