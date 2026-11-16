سارة حسنين تكسب الرهان.. فوز تاريخي في أول تجربة تدريبية مع فرق الرجال

استهلت المدربة المصرية، سارة حسنين، مشوارها مع فريق رويال بانتصار لافت، بعدما قادته إلى الفوز على ماراكوجا بنتيجة 3-1، في أول مباراة لها على رأس الجهاز الفني للفريق، ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد لكرة القدم، في اللقاء الذي أقيم أول من أمس.

وسجل أهداف رويال كل من لاعب ماراكوجا المغربي نبيل صالحي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 10، والمصري عبدالله خالد في الدقيقة 17، والسنغالي عمر ندياي في الدقيقة 50، فيما سجل صالحي هدف ماراكوجا الوحيد في الدقيقة 73.

ويكتسب هذا الفوز أهمية خاصة، كونه الأول لفريق رويال بعد سلسلة من ثماني هزائم متتالية في دوري الدرجة الثانية، كما منح الفريق بطاقة التأهل إلى دور الـ32 من كأس الاتحاد، في بداية مشوار المدربة سارة حسنين مع الفريق.

وأعربت سارة حسنين لـ«الإمارات اليوم» عن سعادتها بالفوز في مباراتها الأولى مع الفريق، معتبرة أن النتيجة تمثل محطة مهمة في تجربتها التدريبية مع فرق الرجال، وأكدت أن الأداء الجماعي والالتزام التكتيكي والتعاون والانضباط داخل الملعب، كانت أبرز مفاتيح تحقيق الانتصار.

وأضافت أنها ستعمل على مراجعة أداء الفريق لمعالجة السلبيات وتعزيز الإيجابيات، مشيرة إلى أن اللاعبين يمتلكون إمكانات فنية جيدة يمكن تطويرها استعداداً للمباريات المقبلة. وأكدت ثقتها الكبيرة بهم، وإدراكها أهمية مواصلة العمل بصورة أفضل، خصوصاً أن الفريق تنتظره مواجهات قوية تتطلب المزيد من الجهد والاستعداد.

من جهته، قال رئيس نادي رويال، محمد بغدادي، لـ«الإمارات اليوم»، إن الفريق ظهر بصورة فنية جديدة، وإن الفوز يمثل بداية إيجابية لتجربته مع المدربة سارة حسنين، مؤكداً أن استجابة اللاعبين للتعليمات الفنية كانت أمراً مهماً، وأن الفريق بحاجة إلى تعاون الجميع لمواصلة التحسن وتقديم مستويات أقوى في المنافسات المقبلة.

وقدم بغدادي شكره للمدربة على نجاحها في قيادة الفريق إلى الفوز رغم صعوبة المهمة، مشيراً إلى أنها لم تحظَ بوقت كافٍ لإجراء التعديلات المطلوبة، لكنها تمكنت من تحقيق بداية إيجابية.