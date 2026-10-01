فريق أبوظبي يشارك في جائزة شنغهاي الكبرى للفورمولا 1 بـ 3 زوارق

أعلن فريق أبوظبي التابع لنادي أبوظبي للرياضات البحرية عن مشاركته بثلاثة زوارق في منافسات الجولة الثالثة من بطولة العالم للزوارق السريعة «الفورمولا 1»، التي تستضيفها مدينة شنغهاي الصينية يومي 4 و5 أكتوبر الجاري. ويتصدر فريق أبوظبي الترتيب العام لبطولة الفرق برصيد 61 نقطة.

ويُمثل الفريق كل من السويدي جوناس أندرسون على متن زورق «أبوظبي 5»، والسويدي إريك ستارك بزورق «أبوظبي 6»، والإماراتي راشد القمزي بزورق «أبوظبي 35».

وغادرت بعثة الفريق أمس إلى شنغهاي برئاسة جمعة القبيسي، مشرف الفريق، وتضم راشد القمزي، والمتسابق الاحتياطي منصور المنصوري، وماجد المنصوري مساعد المدير الفني.

ويخوض فريق أبوظبي الجولة متقدماً بفارق نقطة واحدة عن فريق فيكتوري صاحب المركز الثاني، فيما يتساوى فريقا الشارقة وستروموي ريسينغ في المركز الثالث برصيد 53 نقطة لكل منهما.