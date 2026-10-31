7 مشاهد لافتة في «آسيا النخبة».. شباب الأهلي يسجل أطول سلسلة انتصارات

سجل فريقا شباب الأهلي والعين حضوراً لافتاً خلال النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حصدا العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى من البطولة التي تشهد العديد من المشاهد المثيرة، خصوصاً أن شباب الأهلي سجل أطول سلسلة انتصارات له في البطولة بعد فوزه على الاستقلال الإيراني 2-صفر، فيما برز المهاجم المغربي الحسين رحيمي، لاعب العين، في التسجيل في كل مباراة من مبارياته الثلاث في البطولة.

واستعرض الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعض الحقائق والأرقام خلال الجولة الثالثة التي أقيمت الأسبوع المنصرم، لتبرز سبعة مشاهد كما يلي:

1 - أطول سلسلة انتصارات

ومنح الفوز على الاستقلال الإيراني بنتيجة 2/صفر فريق شباب الأهلي أطول سلسلة انتصارات له في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما حقق ثلاثة انتصارات متتالية.

كما حافظ شباب الأهلي على نظافة شباكه للمرة الثانية على أرضه خلال الموسم الحالي، علماً بأن الفريق لم يحقق عدداً أكبر من المباريات البيتية دون استقبال أهداف سوى في نسخة عام 2015، عندما خرج بشباك نظيفة في ثلاث مباريات.

2 - التسجيل في كل مباراة

واصل المهاجم المغربي الحسين رحيمي، لاعب العين الإماراتي، التسجيل في كل مباراة من مبارياته الثلاث في البطولة، ليرفع رصيده إلى خمسة أهداف، متساوياً مع أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في الموسم الحالي.

وكان آخر لاعب يسجل في مباريات متتالية أكثر لصالح فريق إماراتي في البطولة هو شقيقه سفيان رحيمي، الذي هز الشباك في أربع مباريات متتالية خلال الفترة الممتدة بين فبراير وأبريل عام 2024.

3 - 5 أهداف أو أكثر

أصبح فوز فريق كيوتو سانجا الياباني على نيوكاسل جيتس الأسترالي بنتيجة 5/ 2 رابع مباراة في الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا للنخبة ينجح خلالها فريق في تسجيل خمسة أهداف أو أكثر، علماً بأن ثلاثة من هذه الانتصارات تحققت بواسطة فرق يابانية. كما سدد لاعبو كيوتو 30 تسديدة على المرمى، حيث كانت 15 منها بين القائمين والعارضة، ليحقق الفريق أعلى حصيلة من التسديدات والمحاولات الناجحة في مباراة واحدة خلال الموسم الحالي.

4 - حاجز 10 أهداف

شكل فوز كاشيما انتلرز الياباني على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بنتيجة 3 /صفر المرة الثالثة التي يحقق فيها الفريق الفوز في مبارياته الثلاث الأولى خلال إحدى مشاركاته في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما سبق له تحقيق ذلك عامي 2008 و2010. ورفع كاشيما رصيده إلى 11 هدفاً، ليصبح الفريق الأكثر تسجيلاً للأهداف في الموسم الحالي، كما بلغ حاجز 10 أهداف أو أكثر بعد أول ثلاث مباريات للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سجل 16 هدفاً في نسخة عام 2008.

5 - انتصاران متتاليان

وقام فريق جوهور دار التعظيم بـ67 محاولة تسديد خلال الموسم الحالي، منها 27 محاولة في الجولة الثالثة، بفارق لا يقل عن ست محاولات عن أي فريق آخر. كما حقق الفريق الماليزي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة انتصارين متتاليين، سجل خلالهما أكثر من هدف في كل مباراة، مع الحفاظ على نظافة شباكه.

6 - أكثر اللاعبين صناعة

وواصل كريستوفر بونسو باه، لاعب القادسية السعودي، تألقه في صناعة الأهداف، بعدما قدم تمريرة حاسمة في ثلاث مباريات متتالية ضمن دوري أبطال آسيا للنخبة، بما في ذلك مواجهة فريقه أمام السد القطري التي انتهت بالتعادل. وبذلك، تقاسم بونسو باه صدارة قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الموسم الحالي مع ريويا ياماشيتا، لاعب جامبا أوساكا الياباني. وسجل تيتسوشي ياماكاوا وتاكويا إيوانيامي، لاعبا فريق فيسيل كوبي الياباني، 18 و16 إبعاداً للكرة على التوالي خلال مواجهة دايجيون هانا سيتيزن الكوري الجنوبي، ليحققا أعلى عدد من الإبعادات في مباراة واحدة لأي لاعب خلال الموسم الحالي.

وكانت 12 من الإبعادات التي نفذها ياماكاوا باستخدام الرأس، وهو أعلى عدد من الإبعادات الرأسية يسجله لاعب في مباراة واحدة خلال الموسم الحالي.

7 - 94 تمريرة ناجحة

من ناحيته، قام غيليرمي راموس بـ119 لمسة للكرة، وأكمل 94 تمريرة ناجحة من أصل 101 محاولة، خلال مواجهة فريقه أمام جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

ومنذ عام 2013، لم يتفوق على راموس في عدد التمريرات الناجحة خلال مباراة واحدة لصالح فريق بكين الصيني سوى ريناتو أوجوستو، الذي أكمل 116 تمريرة ناجحة. كما احتل عدد لمسات راموس ومحاولاته للتمرير المركز الثالث بين لاعبي النادي خلال الفترة نفسها.