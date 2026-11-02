الحبتور بطل كأس الهالوين للبولو

ظفر فريق الحبتور للبولو بكأس الهالوين للبولو، بعد فوزه في المباراة الختامية على فريق «بيت بلغرافيا»، بستة أهداف مقابل 4.5، في مباراة حماسية ومثيرة، أُقيمت وسط طقس رائع وأجواء عائلية كرنفالية.

ويُعد الفوز الأول لفريق الحبتور هذا الموسم، إذ يستعد من خلال هذه البطولات التمهيدية، لخوض سلسلة بطولات كأس دبي الذهبية مطلع العام المقبل 2027.

وفرض فريق الحبتور للبولو إيقاعه منذ اللحظات الأولى للمباراة النهائية، مستعرضاً مهارات لاعبيه وعزيمتهم القوية على أرض الملعب، ومع تقدم المباراة ووصولها إلى الشوط الثالث، بلغت حدة المنافسة ذروتها، بعدما رفع فريق الحبتور من مستوى أدائه.

كما شهد اليوم الختامي مباراة كأس الترضية، التي فاز فيها فريق «مهرة ومهران» على فريق النقل التلفزيوني، بسبعة أهداف مقابل خمسة.

وعقب المباراة النهائية، قام المدير العام لنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، لوكاس تريمل، بتسليم الكؤوس إلى الفريق الفائز والفريق الوصيف.