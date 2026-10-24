مورايس: الشارقة حقق الأهم أمام العروبة بالتأهل إلى ربع نهائي الكأس

أكد مدرب الشارقة، البرتغالي خوسيه مورايس، أن فريقه حقق الأهم أمام العروبة بالفوز 1-0 والتأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين مساء السبت ضمن منافسات دور الـ16، مشيراً إلى سعادته بالأداء الذي قدمه فريقه رغم الظروف التي يواجهها، في ظل غياب عدد من اللاعبين الأساسيين.

وقال مورايس خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «دخل المنافس المباراة من دون ضغوط، كون أن أي نتيجة يحققها تُعد مرضية بالنسبة له، لكن الشارقة لم يكن أمامه سوى الفوز، وفي مثل هذه المباريات يكون الأهم هو تحقيق الانتصار».

وأشار مدرب الشارقة إلى أن المباراة كان من الممكن أن تمتد إلى وقت إضافي لو نجح العروبة في تسجيل هدف التعادل، لكن فريقه تمكن من المحافظة على تقدمه وحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل، معرباً عن أمله في أن يكون الفريق جاهزاً للمباراة المقبلة، خصوصاً أن أمامه متسعاً من الوقت للتحضير الجيد.

من جانبه، أكد مدرب العروبة، نيكولا دوروفيتش، أن المباراة كانت صعبة أمام فريق كبير بحجم الشارقة، مشيراً إلى رضاه عن أداء لاعبيه رغم الخسارة، ومؤكداً أن هذه هي طبيعة كرة القدم.

وقال دوروفيتش: «واجهنا فريقاً قوياً مثل الشارقة، ولم نظهر بالشكل المطلوب خلال أول 15 دقيقة من المباراة، واستقبلنا هدفاً. ورغم الخسارة، استفدنا من خبرة اللعب أمام فريق كبير، وسنعمل على توظيف هذه الخبرة والاستفادة منها في دوري الدرجة الأولى، وأنا فخور بلاعبي فريقي».