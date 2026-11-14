سمبيج: الفوز على شباب الأهلي مؤشر الشارقة للمنافسة على الدوري

وصف رئيس شركة الشارقة لكرة القدم، إبراهيم صالح سمبيج، الفوز الذي حققه الشارقة على شباب الأهلي بهدفين دون ردّ، ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين لكرة القدم، والذي قفز به إلى المركز الثاني في جدول الترتيب خلف الجزيرة «المتصدر»، بأنه «مهم للغاية»، كونه شكّل دفعة معنوية كبيرة للفريق، وكشف الصورة الحقيقية التي ينبغي أن يظهر بها، لولا الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية، مثل شاهين عبدالرحمن وأغنير مورا وكايو لوكاس.

وأكد سمبيج أهمية استمرار الفريق بالمستوى الفني والروح نفسيهما اللذين ظهر بهما أمام شباب الأهلي، واستحق من خلالهما الفوز وحصد النقاط الثلاث، مشدداً على أن طموح الشارقة يتمثل في المنافسة على لقب الدوري، رغم أن المشوار لايزال طويلاً، وأن نتائج الفريق في الدور الأول ستحدد مدى قدرته على مواصلة المنافسة.

وقال سمبيج لـ«الإمارات اليوم»: «فوز الشارقة على شباب الأهلي أعطى مؤشراً إيجابياً عن الفريق للمنافسة على الدوري، خصوصاً أنه يملك مجموعة جيدة من اللاعبين، لكنهم كانوا بحاجة إلى المزيد من الوقت حتى يتحقق الانسجام بينهم بالشكل المطلوب، وقد بدأت صورة الفريق تتضح من خلال مباراة شباب الأهلي. كما كشفت المباراة أنه في حال اكتمال تشكيلة الفريق ووجود تفاهم أكبر بين اللاعبين، فإن الشارقة سيظهر بصورته الحقيقية، لذلك نتمنى استمرار الفريق بالمستوى نفسه الذي ظهر به أمام شباب الأهلي».

وعن أسباب ظهور الشارقة بهذا المستوى المميز أمام شباب الأهلي في الجولة الماضية، قال سمبيج: «للمرة الأولى، اكتملت التشكيلة التي يعتمد عليها مدرب الفريق البرتغالي خوسيه مورايس، كما أن دخول اللاعب ليو أزيفيدو في الشوط الثاني عزز قوة الفريق، ورغم أن اللاعب كان جاهزاً للمشاركة منذ الشوط الأول، فإنه شعر قبل المباراة بألم، لذلك لم يشركه المدرب منذ البداية، وفضل الدفع به بديلاً في الشوط الثاني».

وتابع: «في حال عودة بعض اللاعبين المصابين، مثل شاهين عبدالرحمن وأغنير مورا وكايو لوكاس، فإن ذلك سيعزز قوة الفريق في المرحلة المقبلة».

ويحتل الشارقة حالياً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، خلف الجزيرة المتصدر برصيد 17 نقطة.

وعما إذا كانت هناك توجهات لدى شركة كرة القدم لدعم الفريق بعناصر جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أكد سمبيج أن الشركة جاهزة لدعم الفريق إذا تطلب الأمر، معتبراً أن المشكلة التي واجهت الفريق تمثلت في كثرة الإصابات التي تعرض لها عدد من اللاعبين خلال الفترة الماضية.

وحول الفرحة التي سادت أوساط الجمهور الشرقاوي عقب الفوز على شباب الأهلي، أشار سمبيج إلى أنهم يتمنون استمرار فرحة الجماهير بالنتائج الإيجابية التي يحققها الفريق.

وعن مدى قدرة الشارقة على الاستمرار بالمستوى نفسه الذي قدمه أمام شباب الأهلي، قال سمبيج: «أتمنى أن يستمر الشارقة بهذا المستوى، خصوصاً أنه يضم في صفوفه مجموعة جيدة من اللاعبين».

وتطرق إلى دور إدارة النادي وشركة كرة القدم في دعم الفريق لمواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، قائلاً: «الكل في النادي يجتهد من أجل دعم الفريق، حتى يستمر بهذا المستوى ويبقى دائماً على المسار الصحيح».

وتتبقى للشارقة ست مباريات في الدور الأول، أمام كل من النصر في الجولة السابعة المؤجلة، وكلباء في الجولة التاسعة، وخورفكان في الجولة العاشرة، والوصل في الجولة الـ11، والعين في الجولة الـ12، وبني ياس في الجولة الـ13 والأخيرة.

وبخصوص مباراة الشارقة المرتقبة أمام كلباء 20 الشهر الجاري، أكد سمبيج أنه يتمنى أن يوفق الفريق في مباراتيه المقبلتين أمام كلباء وخورفكان، معتبراً أن الفوز في المباراتين سيضع الفريق في موقف جيد في سباق المنافسة.

من جهة أخرى، يواصل فريق الشارقة تحضيراته اليومية تحت قيادة مدربه البرتغالي خوسيه مورايس، وسط معنويات عالية بين اللاعبين، استعداداً لمواجهة يونايتد، غداً (الأحد)، ضمن الجولة الرابعة من كأس رابطة المحترفين.

. الكل في النادي يجتهد من أجل دعم الفريق ليبقى دائماً على المسار الصحيح.