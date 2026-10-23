حمد المقبالي: أتمنى مواجهة العين في كل مباراة

أبدى حارس شباب الأهلي، حمد المقبالي، رغبته في مواجهة العين باستمرار، لما تحمله مباريات الفريقين من تنافس ومتعة وحضور جماهيري، وذلك عقب فوز فريقه على «الزعيم» 3-2 بعد التمديد، وتأهله إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، في ثاني انتصار يحققه شباب الأهلي على العين خلال خمسة أيام.

وقال المقبالي، في تصريحات صحافية عقب اللقاء، إن مواجهات الفريقين تفرض استعداداً خاصاً، موضحاً: «أتمنى أن نلعب أمام العين في كل مباراة، بسبب المتعة والحضور الجماهيري، عندما تعرف قبل أسبوع أنك ستواجه العين، تبدأ الاستعداد لمباراة كبيرة ومهمة، وأعتقد أن العين أيضاً يتمنى تكرار مواجهاتنا لما تحمله من تنافس ومتعة».

ووصف المقبالي المباراة بأنها مواجهة قوية وصعبة على الفريقين، وقال: «قدم الفريقان مباراة كبيرة وجميلة، وأعتقد أنه لا يوجد أحد لم يستمتع بما حدث، فقد كان سيناريو مجنوناً ومواجهة قوية وصعبة على الطرفين».

وأكد أن الفوز للمرة الثانية على العين خلال خمسة أيام يعكس قوة فريقه، رغم الغيابات والإصابات، مضيفاً: «رغم الضغط والإصابات والغيابات، أثبت شباب الأهلي أن الفريق بمن حضر، فالفوز على العين مرتين خلال خمسة أيام ليس أمراً سهلاً، وما حققناه يؤكد أن انتصاراتنا لم تأتِ بمحض المصادفة».

وعن تأثير النقص العددي في صفوف العين بعد طرد مدافعه دوردي سكوكو، قال: «عندما تلعب أمام العين، فأنت تواجه فريقاً كبيراً لا يتأثر بالنقص العددي، وحتى لو نقصت صفوفه بأربعة لاعبين، يظل منافساً صعباً، لذلك كنا ندرك حجم التحدي، والحمد لله نجحنا في تحقيق الفوز والتأهل».

واحتفل المقبالي مع جماهير شباب الأهلي عقب الانتصار، معرباً عن سعادته بالعودة إلى المشاركة بعد غياب شهرين، وقال إنه يشعر بفرحة كبيرة بعد خوض مباراتين قويتين أمام العين والفوز فيهما، متمنياً استمرار انتصارات فريقه وأفراح جماهيره.

من جهته، حمّل مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، قرار احتساب ركلة جزاء لشباب الأهلي من قبل الحكم السلفادوري إيفان بارتون مسؤولية الخسارة، مؤكداً أن «الركلة، التي أرى أنها غير صحيحة، غيّرت إيقاع المواجهة ونتيجتها».

وقال إيفيتش في المؤتمر الصحافي بعد المباراة: «إن القرار جاء في وقت مبكر من المباراة، بالتزامن مع طرد مدافع العين، ما وضع فريقه أمام تحدٍّ صعب»، مضيفاً أنه «حاول تجنب الحديث عن التحكيم احتراماً للحكام، لكنه رأى أن ركلة الجزاء أثّرت في لاعبيه، خصوصاً مع النقص العددي».

وأشار مدرب العين إلى أن فريقه حُرم، بحسب تقديره، من ركلتي جزاء واضحتين في مواجهة سابقة أمام شباب الأهلي، موضحاً أن طلبه الاستعانة بحكم أجنبي جاء لتجنب مثل هذه الحالات، على حد تعبيره.