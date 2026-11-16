«نوفمبر للبولو» يبتسم للحبتور

ظفر فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، بلقب بطولة شهر نوفمبر، التي نظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، وبذلك بعد فوزه على فريق مهران للبولو، ليتوج بكأس البطولة.

وجاءت المباراة الختامية قوية، وشهدت تفوق فريق الحبتور، الذي أنهى الشوطين الأول والثاني متقدماً، من دون أن يمنح فريق مهران فرصة للمنافسة، بنتيجتي (1-0) و(5-1)، على التوالي، إلا أن الشوط الثالث شهد تحولاً نسبياً في مجريات اللعب من جانب فريق مهران، الذي استغل حالة الاسترخاء التي انتابت فريق الحبتور بعد الاطمئنان إلى النتيجة، ليخطف هدفين متتاليين، ما أثار حفيظة منافسه، الذي رد بهدف، منهياً الشوط بنتيجة ستة أهداف مقابل ثلاثة.

واستمر الشوط الرابع بصورة مشابهة، حيث أضاف مهران هدفين مقابل هدف واحد للحبتور، لتنتهي المباراة بفوز الحبتور بسبعة أهداف مقابل خمسة، ويتوج بكأس البطولة.