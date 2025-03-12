كوزمين وسوزا يتفقان على طريقة حسم قمة الشارقة وشباب الأهلي

اتفق مدربا الشارقة الروماني كوزمين، وشباب الأهلي البرتغالي باولو سوزا، على رأي واحد في طريقة حسم القمة التي تجمع فريقيهما مساء اليوم الأربعاء على استاد الشارقة في إياب الدور ربع النهائي في "دوري أبطال آسيا للأندية 2".

قال كوزمين في المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة إن تفاصيل صغيرة منها مهارة لاعب معين أو خطأ من لاعب يمكن أن تحسم المباراة.

وأضاف "الأمر الأهم هو أن فريقا إماراتيا سيتأهل إلى الدور نصف النهائي في البطولة".

وتابع "فريق الشارقة أستعد للمباراة بشكل جيد وأنتظر من اللاعبين أن يظهروا بشكل قوي في الملعب".

وأكمل كوزمين "رهاني على لاعبي الشارقة أنهم سيحاربون بقوة في الملعب ويجب علينا أن نقاتل من أجل المحافظة على حظوظ الفريق في التأهل".

من جهته، قال سوزا إن نسب الفوز في مباراة فريقه مع الشارقة متكافئة بين الفريقين وأن التفاصيل الصغيرة هي من تصنع الفارق، مضيفاً "المباراة لن تكون سهلة لكننا سنتغلب على الصعاب من خلال خلق فرص للتسجيل واستثمارها".

وتابع "مباراتنا أمام الشارقة تتطلب الكثير أمام فريق يلعب بشكل عمودي وله توقيت مميز على صعيد خط الهجوم".

وأكمل سوزا "يجب على شباب الأهلي اللعب بهويته وأن يكون لديه تفوق بدني، لكن الأهم بالنسبة لنا هو تطوير الشق الهجومي للفريق والتركيز على ثقافة الفوز".