الشارقة يُعادل "يونايتد بيرلو" في كأس المحترفين

تعادل الشارقة مع يونايتد 1-1، اليوم الأحد، على استاد آل مكتوم، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس المحترفين، ليرفع الشارقة رصيده إلى خمس نقاط، مقابل أربع نقاط ليونايتد، الذي واصل سعيه لتحسين موقعه في جدول الترتيب.

وشهدت المباراة تنافساً بين الفريقين، حيث نجح يونايتد في افتتاح التسجيل عن طريق ديو ميساري في الدقيقة 39، قبل أن يتمكن الشارقة من إدراك التعادل بواسطة كايو نسيال في الدقيقة 48، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وحاول الفريقان تسجيل هدف الفوز خلال الشوط الثاني، إلا أن المحاولات الهجومية لم تسفر عن تغيير النتيجة، لتنتهي المواجهة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذه النتيجة، رفع الشارقة رصيده من أربع إلى خمس نقاط، فيما وصل يونايتد إلى النقطة الرابعة بعد أن كان يمتلك ثلاث نقاط قبل المباراة، ليحصد كل فريق نقطة واحدة في ختام المواجهة، ويواصلان مشوارهما في البطولة بحثاً عن نتائج أفضل خلال الجولات المقبلة.