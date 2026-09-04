مدرب الشارقة رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»: ما زلنا في المنافسة.. وكورنادو قادر على التحكم بمباراة يونايتد

أكد مدرب الشارقة البرتغالي خوسيه مورايس، جاهزية فريقه للقاء نظيره فريق يونايتد خلال المباراة المقررة السبت على استاد الشارقة، ضمن الجولة الرابعة في دوري المحترفين لكرة القدم، مشدداً على أن الشارقة سيدخل المباراة برغبة الفوز. وأشار، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» بشأن حظوظ الشارقة في المنافسة على لقب الدوري خاصة في أعقاب الخسارة التي تعرض لها أمام الجزيرة بهدفين دون رد ضمن الجولة الثانية، إلى أنه ورغم الخسارة إلا أن حظوظ الفريق الشرقاوي في المنافسة لم تتضاءل، مشيراً إلى أن الشارقة خسر المباراة نتيجة بعض الأخطاء.

وقال مدرب الشارقة خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد اليوم بمقر نادي الشارقة: «الجزيرة أيضاً سيواجه فرقا ستسبب له مشاكل، والشارقة كذلك سيواجه أيضاً فرقاً ستسبب له مشاكل»، معتبراً أن «الدوري لا يزال طويلاً وأن المنافسة حالياً لا تزال في بداياتها، وأن فريقه سيكون موجوداً في المنافسة».

وأوضح: «الأسبوع الماضي كان جيداً بالنسبة لنا حققنا خلاله فوزاً مهماً، لكنه جاء بثمن باهظ بعدما فقدنا لاعب الفريق جوليمار الذي تعرض للإصابة خلال المباراة».

ووصف مورايس، يونايتد بأنه فريق جيد ويتميز بإجادة الكرات المرتدة والتسجيل في المرمى بطريقة جيدة، مؤكداً أن الشارقة يجب عليه التعامل مع هذا الأمر، ولأفتاً إلى أن طموح الشارقة مثل جميع الفرق الأخرى في الدوري.

وأشار مورايس إلى أن «لاعب الفريق إيغور كورنادو يمكنه التحكم في المباراة من خلال طريقة اللعب التي يلعب بها».

وكشف مدرب الشارقة عن أن الفريق سيفقد خلال مباراة يونايتد عدداً من لاعبيه بسبب الإصابات، من بينهم البرازيلي جوليمار وكايو لوكاس وليو أزيفيدو، إلى جانب حارب عبد الله بسبب الإيقاف، مشدداً على أنه ورغم أن الفريق سيفقد هؤلاء اللاعبين إلا أن لديه فريقاً متكاملاً بوجود إيغور كورنادو ولابا كودجو وبقية لاعبي الفريق، لافتاً إلى أن صفوف الشارقة ستشهد كذلك عودة اللاعب شاهين عبد الرحمن.

وأضاف مدرب الشارقة: «نواجه تحديات كثيرة بسبب بعض الغيابات في صفوف الفريق ويجب علينا التعامل معها».