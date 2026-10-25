الحوسني: الشارقة يقاتل للذهاب بعيداً في «الكأس»

قال حارس مرمى الشارقة، عادل الحوسني، إن التأهل يمثل أولوية بالنسبة لهم في مباريات الكؤوس، بغض النظر عن الأداء، معرباً عن سعادته الكبيرة بعبورهم إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، على حساب العروبة، مؤكداً أن «الملك» يتطلع إلى مواصلة مشواره والذهاب إلى أبعد نقطة في البطولة.

وأضاف الحوسني في تصريحات صحافية عقب المباراة: «في بطولات الكؤوس، المهم أن تكسب، وليس بالضرورة أن تلعب، لا يوجد فريق سهل في هذه البطولة، والفريقان قدما كل ما لديهما، وأهنئ العروبة على المباراة الكبيرة التي قدمها، كما أهنئ فريقنا على الفوز والتأهل».

وأشار حارس الشارقة إلى أن الهدف المبكر لم يجعل المواجهة سهلة، في ظل قدرة المنافس على تهديد مرمى فريقه حتى الدقائق الأخيرة، مشدداً على أهمية التعامل بجدية مع جميع المنافسين في بطولة لا تحتمل التعويض.

وتطرق الحوسني إلى بداية الشارقة في الموسم الحالي، موضحاً أن الفريق لم يظهر بمستواه المعتاد في البداية، لكنه بدأ يستعيد توازنه ويحقق نتائج إيجابية مع مرور الجولات.

وقال: «ربما لم يكن الفريق في مستواه الطبيعي مع بداية الموسم، لكن مع مرور جولة بعد أخرى قدم الشارقة كل ما لديه، ونتمنى أن يكون هذا الأداء دافعاً لنا في المباريات المقبلة».

وعن طموحات الشارقة في كأس رئيس الدولة، بعد خروجه من دور الـ16 في النسخة الماضية، أكد الحوسني أن الفريق يتطلع إلى الذهاب بعيداً في المسابقة، معتمداً على تماسك لاعبيه ودعم جماهيره.

وأضاف: «سنقاتل في البطولة، ونذهب إلى أبعد نقطة، مع زملائي اللاعبين ودعم جمهورنا، ونتمنى أن تكون لنا كلمة في هذه البطولة».

وكان الشارقة قد تأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة، بعدما تغلب على ضيفه العروبة بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت على استاد الشارقة، وسجل شيكنا دومبيا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 13.