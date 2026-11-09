عادل الحوسني: وصلتُ إلى 100 مباراة بشِباك نظيفة بفضل الشارقة وجمهوره

عبّر حارس مرمى نادي الشارقة، عادل الحوسني، عن سعادته الكبيرة بوصوله إلى 100 مباراة بشباك نظيفة في دوري المحترفين، عقب مباراة فريقه الأخيرة أمام شباب الأهلي، التي انتهت بفوز «الملك» بهدفين دون مقابل، ضمن الجولة الثامنة، وحافظ خلالها على نظافة شباكه من دون استقبال أي هدف.

وقال عادل الحوسني لـ«الإمارات اليوم»: «نادي الشارقة وزملائي اللاعبون وجمهور الملك يقفون وراء تحقيق هذا الرقم اللافت، نظراً للدعم الكبير الذي أحظى به منهم»، مضيفاً: «فرحتي بلقب المئوية جاءت في ليلة مميزة، تزامنت مع الفوز على فريق كبير مثل شباب الأهلي، وهذا اللقب يُمثل بالنسبة لي دفعة معنوية كبيرة لتقديم المزيد من العطاء للشارقة. ومن الطبيعي أن يسعى اللاعب، في كل مباراة، إلى تقديم كل ما لديه داخل الملعب وإسعاد الجمهور».

وأوضح: «شباب الأهلي فريق كبير، لذلك نحن في الشارقة نعمل له ألف حساب عندما نواجهه، وقد وفقت في هذه المباراة للخروج بشباك نظيفة أمامه، وزملائي اللاعبون هم الذين ساعدوني داخل الملعب لكي أقدم كل ما لدي في هذه المباراة، ونخرج بهذه الصورة التي أسعدت الجمهور الشرقاوي، الذي نعتبره الرقم واحد في دعم الفريق».

وتابع: «أكملت 10 سنوات مع نادي الشارقة، وقدمت كل ما لدي، وأسعى في الفترة المقبلة إلى الظهور بصورة أفضل»، وبالعودة إلى مباراة الشارقة وشباب الأهلي، أكد عادل الحوسني أن الفريقين قدما مباراة كبيرة، وأن فريقه استحق الفوز وحصد النقاط الثلاث، معتبراً أن الجمهور استمتع بالأداء المميز الذي قدمه الفريقان خلال المباراة.

وأكمل: «الفريق سيقاتل بقوة حتى آخر مباراة في الدوري من أجل المنافسة على اللقب وإسعاد جماهيره، التي ظلت دائماً تقف خلف الفريق بالدعم والمساندة في المدرجات».

ورغم أن عادل الحوسني بدأ مسيرته الكروية في نادي الوحدة، فإن انتقاله إلى نادي الشارقة على سبيل الإعارة في عام 2016، قبل أن يستقر مع الفريق بصفة دائمة، شكّل محطة مهمة في مشواره، إذ حقق مع الشارقة العديد من الألقاب والبطولات، أبرزها لقب الدوري في موسم 2018-2019، ولقب كأس رئيس الدولة مرتين متتاليتين في عامي 2022 و2023، إلى جانب لقب «دوري أبطال آسيا للأندية 2» في موسم 2024-2025، فضلاً عن الفوز بكأس السوبر وكأس السوبر الإماراتي - القطري.

عادل الحوسني:

• أكملتُ 10 سنوات مع الشارقة، وقدّمت كل ما لدي، وأسعى إلى الظهور بصورة أفضل.

• شباب الأهلي فريق كبير، لذلك نحن في الشارقة نعمل له ألف حساب عندما نواجهه.