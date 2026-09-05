مورايس: لاعب الشارقة كورنادو يمكنه التحكم في مباراة يونايتد

أكد مدرب الشارقة البرتغالي خوسيه مورايس، جاهزية فريقه للقاء نظيره فريق يونايتد خلال المباراة المقررة اليوم على استاد الشارقة، ضمن الجولة الرابعة في دوري المحترفين لكرة القدم، مشدداً على أن الشارقة سيدخل المباراة برغبة الفوز، مشيراً - رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» بشأن حظوظ الشارقة في المنافسة على لقب الدوري خصوصاً في أعقاب الخسارة التي تعرض لها أمام الجزيرة بهدفين دون ردّ ضمن الجولة الثانية - إلى أنه رغم الخسارة فإن حظوظ الفريق الشرقاوي في المنافسة لم تتضاءل، موضحاً أن الشارقة خسر المباراة نتيجة بعض الأخطاء.

وقال مدرب الشارقة، خلال المؤتمر الصحافي التقديمي للمباراة الذي عقد بمقر نادي الشارقة أمس: «الجزيرة أيضاً سيواجه فرقاً ستسبب له مشكلات، والشارقة كذلك سيواجه فرقاً ستسبب له مشكلات»، معتبراً أن «الدوري لايزال طويلاً، وأن المنافسة حالياً لاتزال في بداياتها، وأن فريقه سيكون موجوداً في المنافسة».

وأوضح «الأسبوع الماضي كان جيداً بالنسبة لنا حققنا خلاله فوزاً مهماً، لكنه جاء بثمن باهظ بعدما فقدنا لاعب الفريق جوليمار الذي تعرض للإصابة خلال المباراة».

ووصف مورايس، يونايتد بأنه فريق جيد ويتميز بإجادة الكرات المرتدة والتسجيل في المرمى بطريقة جيدة، مؤكداً أن الشارقة يجب عليه التعامل مع هذا الأمر، لافتاً إلى أن طموح الشارقة مثل جميع الفرق الأخرى في الدوري.

وأشار مورايس إلى أن «لاعب الفريق إيغور كورنادو يمكنه التحكم في المباراة من خلال طريقة اللعب التي يلعب بها».

وكشف مدرب الشارقة أن الفريق سيفقد خلال مباراة يونايتد عدداً من لاعبيه بسبب الإصابات من بينهم البرازيلي جوليمار وكايو لوكاس وليو أزيفيدو، إلى جانب حارب عبدالله بسبب الإيقاف، مشدداً على أنه رغم أن الفريق سيفقد هؤلاء اللاعبين فإن لديه فريقاً متكاملاً بضم إيغور كورنادو ولابا كودجو وبقية لاعبي الفريق، لافتاً إلى أن صفوف الشارقة ستشهد كذلك عودة اللاعب شاهين عبدالرحمن. وأضاف مدرب الشارقة «نواجه تحديات كثيرة بسبب بعض الغيابات في صفوف الفريق، ويجب علينا التعامل معها».