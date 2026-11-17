أعرب المهاجم الكندي الشاب في فريق يونايتد، ديو ميرسي (22 عاماً)، عن سعادته الغامرة بتسجيل هدفه الرسمي الأول بقميص الفريق، الذي جاء في شباك ضيفه الشارقة، في اللقاء الذي جمعهما أول من أمس، لحساب الجولة الرابعة من منافسات كأس رابطة المحترفين، مؤكداً أن هذا الهدف يمثل نقطة انطلاقة حقيقية له في الملاعب الإماراتية.

وانتظر ميرسي مباراته الرسمية الثامنة لافتتاح رصيده التهديفي مع فريقه الجديد يونايتد في مختلف المسابقات، بعدما سجل في الدقيقة 39 هدف التقدم لفريقه، قبل أن يتمكن الشارقة من إدراك التعادل عبر كايو نسيال في الدقيقة 48، ليرفع الشارقة رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثامن، بفارق نقطة واحدة عن «يونايتد»، الذي تراجع إلى المركز الـ11 بفارق الأهداف عن العين.

وقال ميرسي لـ«الإمارات اليوم»: «شعوري لا يوصف بافتتاح سجلي التهديفي مع (يونايتد)، خصوصاً أن الهدف جاء أمام فريق كبير وقوي بحجم الشارقة، وانتظرت هذه اللحظة، وعملت بجد خلال التدريبات الماضية من أجل هذه الاحتفالية».

وأضاف: «أعد جمهور (يونايتد) بالمزيد من الأهداف والنتائج الإيجابية، خصوصاً أن الفريق، رغم الغيابات في صفوفه، بدا أكثر انسجاماً وظهر بشكل جيد أمام فريق متمرس بحجم الشارقة».

وأوضح: «حدد لنا المدرب بيرلو الجوانب التي يجب أن نعمل عليها، والخطوات التي ينبغي اتخاذها، خصوصاً على الجانب الدفاعي، وبذلنا قصارى جهدنا للحد من الأخطاء، لنكون الطرف الذي بادر بالتسجيل قبل أن يدرك الشارقة التعادل».

وتابع: «عانى الفريق فترة صعبة في المباريات الماضية، خصوصاً في بطولة الدوري، وعلينا البناء على ما قدمناه من أداء في مباراتنا أمام الشارقة، باعتبارها خطوة في الاتجاه الصحيح، ومواصلة العمل في التدريبات وبذل مزيد من الجهد، خصوصاً أننا سنواجه في مباراتنا المقبلة، مع عودتنا إلى الدوري، منافساً قوياً آخر بحجم فريق الوحدة». يذكر أن ديو ميرسي انضم إلى فريق «يونايتد» أواخر يوليو الماضي، قادماً من نادي فيتوريا غيماريش البرتغالي. ويشارك فريق يونايتد لأول مرة في مسابقات المحترفين بعد تأهله الموسم الماضي، ويسعى إلى إثبات نفسه بقيادة مدربه الإيطالي أندريا بيرلو.

مورايس: المباراة لم تكن سهلة

أكد مدرب الشارقة، البرتغالي جوزيه مورايس، أن المباراة لم تكن سهلة أمام «يونايتد»، وشكلت تحدياً جيداً بالنسبة لفريقه.

وقال مورايس لـ«الإمارات اليوم»: «أهنئ لاعبي فريقي على الجهد والالتزام والجودة التي أظهروها خلال اللقاء، وروح الفريق كانت رائعة، وأعتقد أننا كنا نستحق الخروج بنتيجة أفضل».

وأضاف: «خضنا المباراة في ظل غياب 16 لاعباً من صفوفنا، ورغم ذلك أثبت الفريق حضوره، وقدم اللاعبون تضحيات كبيرة داخل الملعب، وأشكر جماهيرنا التي حضرت وساندتنا، والتقدير الأكبر للاعبين على ما قدموه من جهد والتزام وروح قتالية طوال المباراة».

وأشاد مورايس بفريق «يونايتد»، قائلاً: «قدم فريق يونايتد مباراة جيدة، وكان منظماً ومتماسكاً وحافظ على تركيزه حتى النهاية. وأعتقد أن الجماهير تابعت مواجهة مميزة تعكس قوة المنافسة، ومن المهم لنا مواصلة العمل والأداء بهذه الروح في مختلف المسابقات».