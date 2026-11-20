أهدى مدرب الشارقة، البرتغالي جوزيه مورايس، الفوز الذي حققه فريقه على كلباء بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، متمنياً لسموه الشفاء العاجل والتام.

وقال مورايس، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «نهدي هذا الفوز والأداء الذي قدمه الفريق إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، ونتمنى لسموه الشفاء العاجل والعودة بكامل الصحة والعافية في أقرب وقت».

وأضاف: «سعيد بالفوز بثلاثة أهداف نظيفة، وأهنئ اللاعبين على الأداء الذي قدموه، خصوصاً أن النتيجة قد توحي بأن المباراة كانت سهلة، لكن الحقيقة أنها لم تكن كذلك، فقد واجهنا فريقاً قوياً قدم مباراة جيدة».

وأكد مورايس أن الفوز جاء ثمرة للجهود التي بذلها اللاعبون، معرباً عن تقديره للمستوى الذي ظهروا به، وقال: «أتقدم بالشكر الخاص إلى جميع لاعبي فريقي على أدائهم وجهودهم خلال المباراة، وأنا ممتن جداً لما قدموه اليوم».

واختتم مدرب الشارقة تصريحاته بتمني التوفيق لفريق كلباء في مبارياته المقبلة.

ورفع الشارقة رصيده بهذا الفوز إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد كلباء عند ثماني نقاط في المركز التاسع.