الغساني: الفوز على عجمان يعكس روح الشارقة

قال لاعب الشارقة، يحيى الغساني، إن عودة فريقه من التأخر بهدف أمام عجمان إلى الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين لكرة القدم، تعكس الروح العالية والتركيز اللذين أظهرهما اللاعبون، وأن العودة تمثل كذلك مؤشراً إيجابياً إلى شخصية الفريق وقدرته على التعامل مع ظروف المباراة.

وشهدت المباراة تقدم عجمان مبكراً، لكن الشارقة نجح في العودة والفوز بالمباراة.

وأقرّ الغساني، في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة، التي أقيمت على استاد راشد بن سعيد، أمس، بأن الشارقة لم يقدم المستوى المأمول في الشوط الأول، لكنه دخل النصف الثاني من اللقاء بقوة أكبر، وفرض ضغطاً متواصلاً على لاعبي عجمان، ما حدّ من قدرتهم على الاحتفاظ بالكرة ومنح «الملك» أفضلية في اللعب، أفضت إلى حصد النقاط الثلاث.

وأوضح لاعب الشارقة أن المباراة كانت مرهقة، في ظل المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون، مشيداً بعطائهم، ومشيراً إلى أن الفريق أتيحت له فرص أخرى كان يمكن أن ترفع حصيلته التهديفية إلى أربعة أو خمسة أهداف، لكنه اعتبر أن الأهم هو تحقيق الفوز.

وفي ما يتعلق بفرص الشارقة في المنافسة على اللقب، شدد الغساني على ضرورة التعامل مع الموسم خطوة بخطوة، مؤكداً أن الدوري يحتاج إلى نفس طويل، وأن تقارب النقاط بين فرق المقدمة يجعل من المبكر استخلاص نتائج نهائية بشأن هوية البطل.

وقال لاعب الشارقة إن الأندية الموجودة في المراكز المتقدمة تمتلك خبرة كبيرة في المنافسة على الدوري، ما يفرض على الشارقة مواصلة العمل والتواضع والتركيز في كل مباراة على حدة، مع الإقرار بأن الفريق يطمح إلى الوجود في مراكز أعلى.

في المقابل، أرجع حارس عجمان علي الحوسني جانباً من الخسارة إلى المجهود البدني الذي بذله الفريق، في مواجهة أربيل العراقي في دوري أبطال الخليج للأندية، موضحاً أن «البرتقالي» بدأ بصورة جيدة ونجح في التقدم، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على أفضليته بعد عودة الشارقة.

ورفع الشارقة رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس، بفارق نقطتين عن الجزيرة المتصدر، فيما تجمد رصيد عجمان عند تسع نقاط في المركز السابع.