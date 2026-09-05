بيرلو بعد الخسارة أمام الشارقة: يونايتد فريق صغير لكنه يستحق الاحترام

منصور السندي – الشارقة

أبدى مدرب يونايتد، الإيطالي أندريا بيرلو، عدم رضاه عن نتيجة مباراة فريقه أمام الشارقة، التي أقيمت السبت وانتهت بفوز الشارقة 4-3، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين، مشيراً إلى أن يونايتد فريق صغير مقارنة بالشارقة، لكنه يستحق الاحترام.

ورداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عما إذا كانت الخسارة ستؤثر في معنويات لاعبي يونايتد قبل المواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي ضمن الجولة الخامسة من الدوري، أكد بيرلو ضرورة نسيان مباراة الشارقة والتركيز سريعاً على الاستشفاء والاستعداد للمباراة المقبلة، مشدداً على أن الفريق لا يملك الكثير من الوقت.

وقال بيرلو خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «من الصعب الحديث عن المباراة، والنتيجة غير مرضية بالنسبة لنا. أهنئ اللاعبين على الروح التي لعبوا بها المباراة، ورغم الخسارة فإننا كنا حاضرين في المباراة، واستراتيجيتنا هي اللعب دائماً».

ووصف بيرلو ركلة الجزاء التي احتُسبت لمصلحة الشارقة، وسجل منها الهدف الرابع، بأنها «لم تكن واضحة».

وأشار مدرب يونايتد إلى أن فريقه ينجح في تسجيل الأهداف، لكنه في المقابل يستقبل أهدافاً، مشدداً على أهمية العمل على منع المنافسين من هز شباك فريقه.

وأكد بيرلو أن الفريق سيبدأ مباشرة في التحضير والإعداد للمواجهة المقبلة أمام شباب الأهلي، سعياً لتعويض الخسارة والعودة إلى النتائج الإيجابية.