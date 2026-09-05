«هاتريك» كورنادو يقود الشارقة لفوز مجنون على يونايتد 4-3

حقق الشارقة فوزاً مثيراً على يونايتد بنتيجة 4-3، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين على استاد الشارقة، ليحصد «الملك» ثلاث نقاط ثمينة ويرفع رصيده إلى 9 نقاط، فيما توقف رصيد يونايتد عند 6 نقاط.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة وتقلبات متواصلة في النتيجة، بعدما تبادل الفريقان التسجيل على مدار شوطي اللقاء، وسط أفضلية هجومية للشارقة الذي نجح في حسم المواجهة بهدف رابع من ركلة جزاء، ليحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

شهد الشوط الأول من مباراة الشارقة ويونايتد، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين على استاد الشارقة، إثارة كبيرة وتقلبات متواصلة في النتيجة، بعدما نجح الفريقان في تسجيل خمسة أهداف خلال 45 دقيقة، وسط أفضلية هجومية واضحة من جانب الشارقة.

وافتتح الشارقة التسجيل في الدقيقة 11، بعدما أرسل عثمان كمارا كرة عرضية متقنة، قابلها إيغور كورنادو بتسديدة قوية استقرت في شباك يونايتد، مانحاً فريقه التقدم.

ولم يتأخر رد يونايتد، إذ أدرك عادل وجدان التعادل في الدقيقة 15، بعدما ارتقى لكرة عرضية أرسلها ناغاورو، وحولها برأسه إلى داخل المرمى، لتعود المباراة إلى نقطة التعادل سريعاً.

وعاد كورنادو ليضع الشارقة في المقدمة مجدداً عند الدقيقة 33، بعدما تسلم تمريرة من لابا كودجو، قبل أن يسدد الكرة بمهارة داخل المرمى، مسجلاً هدفه الشخصي الثاني في اللقاء.

ولم يكتفِ الشارقة بذلك، إذ واصل ضغطه الهجومي وأضاف الهدف الثالث في الدقيقة 36، بعدما أظهر لابا كودجو مهارة عالية في مراوغة مدافعي يونايتد، قبل أن يمرر الكرة إلى سوزا، الذي سددها بنجاح في الشباك، ليعزز تقدم فريقه.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، نجح يونايتد في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الثاني عن طريق أنيس كريمي، الذي تابع كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ووضعها في المرمى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشارقة 3-2.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل يونايتد محاولاته الهجومية بحثاً عن تعديل النتيجة، ونجح في إدراك التعادل سريعاً، بعدما سجل أنيس كريمي هدفه الثاني في المباراة برأسه في الدقيقة 49، مستفيداً من ركلة حرة مباشرة نفذها عادل وجدان، ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل.

وكاد يونايتد أن يقلب الطاولة ويسجل الهدف الرابع في الدقيقة 74، بعدما ارتقى هاريس لكرة عرضية وسددها برأسه، لكنها مرت بجوار القائم، لتضيع فرصة ثمينة لمنح فريقه التقدم.

وفي الدقيقة 83، حصل عثمان كمارا على ركلة جزاء لصالح الشارقة، ليتقدم إيغور كورنادو لتنفيذها، وينجح في تحويلها إلى هدف في الدقيقة 87، مسجلاً الهدف الرابع للشارقة والثالث له شخصياً في المباراة، ليمنح «الملك» التقدم مجدداً.

وحاول يونايتد العودة في الدقائق الأخيرة، إلا أن الشارقة حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج بانتصار مثير بنتيجة 4-3، ويرفع رصيده إلى 9 نقاط.