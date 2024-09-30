الجولة الرابعة للدوري.. النصر الخاسر الأكبر

وصل مقياس درجة حرارة المنافسة على صدارة جدول ترتيب بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم إلى 12 من 12، بعد انتصار الشارقة ومطارده شباب الأهلي، في الجولة الرابعة على التوالي، مشعليْن بذلك المنافسة بصورة مبكرة، بينما شهدت الجولة عودة قوية لفريق العين بانتصاره الثمين على الوصل (حامل اللقب)، في حين كان النصر الخاسر الأكبر في الجولة، لأن الهزيمة على يد الجزيرة ضاعفت معاناته. وفي المقابل دخل دبا الحصن والعروبة دوامة الشك، بعد أن بقيا دون أي رصيد.

الصدارة المشتركة

يستعرض الشارقة وشباب الأهلي قوتهما في المنافسة بصدارتهما المشتركة لجدول الترتيب بالعلامة الكاملة بـ12 نقطة، ويفصل فارق أربعة أهداف لمصلحة «الملك»، إلا أن الصراع بينهما يتصاعد في كل جولة. وفي حال تمكّن كلاهما من الفوز في الجولة الخامسة على منافسيهما العروبة وبني ياس على التوالي، فإن اللقاء الذي سيجمعهما في الجولة السادسة نهاية أكتوبر المقبل سيكون قمة منتظرة وقد يفضّ الشراكة.

النصر يتراجع

وكان مستوى التوقعات مرتفعاً لدى جماهير النصر عقب البداية المثالية بالفوز في أول جولتين من المسابقة واحتلال المركز الأول، إلا أن «العميد» تراجع بسرعة كبيرة إلى المركز الثامن بسبب الخسارة أمام الوصل والجزيرة على التوالي، الأمر الذي فتح باباً من التساؤلات بين جماهيره عما إذا كان فريقهم لم يغادر بعد محطة الخسارة في «ديربي بر دبي»، ومدى قدرته على إحراز اللقب هذا الموسم، لإنهاء السنوات العجاف التي تمنعت فيها البطولة على «العميد».

العين يتجنب سيناريو البطائح

وكان فريق العين الذي تقدم بهدفين نظيفين على ضيفه الوصل في «الكلاسيكو» في أول نصف ساعة، يسير في السيناريو نفسه، الذي مرّ به خلال لقاء البطائح في الجولة الثانية، حينما تقدم بثلاثية نظيفة في الشوط الأول وسقط في فخ التعادل في النهاية، إلا أن «الزعيم» الذي استقبلت شباكه هدفين خلال أربع دقائق عادل بهما ضيفه «الأصفر» النتيجة 2-2، استطاع أن يتماسك ويتغلب على ظروفه، ليخرج منتصراً في نهاية المطاف 4-2.

بيسا يتألق في كلباء

وفي الوقت الذي صنع فيه بيسا سبعة أهداف فقط خلال 21 مباراة خاضها في الموسم الماضي، فإن اللاعب ذاته يتألق بصورة لافتة حالياً مع الفريق، إذ بعد مرور أربع جولات فقط صنع ثلاثة أهداف بمفرده، منها اثنان في اللقاء الذي شهد انتصار «النمور» في الجولة الحالية خارج ملعبهم على خورفكان 2-0.

باوزا ينسخ هدف جابر

أحرز الوافد الجديد لكشوف بني ياس، خوان باوزا، هدف التعادل 2-2 في مرمى الوحدة من ضربة حرة مباشرة بطريقة رائعة، وهي ثاني مرة يحرز فيها بني ياس هدفاً بهذا الشكل في مرمى الوحدة، بعد هدف يوسف جابر عام 2014، أي قبل 10 سنوات.

مبخوت.. وأصدقاء الأمس

كانت الأنظار مركزة على نجم خط هجوم النصر علي مبخوت، خلال عودته لمواجهة أصدقاء الأمس في الملعب نفسه الذي شهد انطلاقته، لكن هذه العودة كانت دون مستوى التوقعات، بسبب الأداء المتدني الذي قدمه اللاعب خلال اللقاء، وفيما انتظر الجميع اللحظة التي سيسجل فيها بعد أن تلقى كرة في الدقيقة 88 وضعته في مواجهة حارس الجزيرة، فإن تسديدته مرت بجوار القائم، ليتلقى مع فريقه خسارة جديدة 1-3.

صداع كوزمين مستمر

يتصدر فريق الشارقة قائمة أكثر الفرق تسديداً على المرمى، لكنه في المقابل يحتل المركز الرابع في قائمة الأكثر تسجيلاً بـ11 هدفاً، ما سبب صداعاً لمدربه الروماني أولاريو كوزمين الذي قال في المؤتمر الصحافي عقب الانتصار على البطائح 2-0، إنه غير راضٍ عن أداء فريقه، خصوصاً في ما يتعلق بالجانب الهجومي.

دوامة الشك

هبت رياح الجولة الرابعة بما لا تشتهيه سفن الوافدين الجديدين للبطولة، إذ لم يقدما المستوى المتوقع منهما للمباراة الرابعة على التوالي، ويحتلان المركزين الأخيرين دون أي نقاط.