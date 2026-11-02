اختبار صعب للعين أمام الاتحاد السعودي في «نوفمبر المزدحم» الليلة

يستهل العين شهر نوفمبر، الأكثر ازدحاماً في برنامجه، باختبار قوي أمام مضيفه الاتحاد السعودي، في الساعة 10:15 مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، متطلعاً إلى مواصلة انطلاقته المثالية وتحقيق انتصاره الرابع توالياً.

وتفتتح مواجهة اتحاد جدة سلسلة من الاستحقاقات المتلاحقة لـ«الزعيم» خلال نوفمبر، إذ يلتقي الوحدة في «كلاسيكو أبوظبي» بالدوري يوم الثامن من نوفمبر، ثم يحل ضيفاً على حتا يوم 14 في كأس رابطة المحترفين، قبل أن يستقبل الظفرة يوم 19 ضمن الجولة التاسعة من الدوري، ويعود العين إلى منافسات «النخبة» باستضافة الاستقلال الإيراني يوم 23، قبل أن يختتم الشهر بمواجهة شباب الأهلي على لقب كأس السوبر يوم 29، على استاد محمد بن زايد.

وحقق «الزعيم»، بطل نسختي 2003 و2024، بداية قوية في البطولة، تصدر بها الترتيب برصيد تسع نقاط، بعدما حصد العلامة الكاملة في الجولات الثلاث الأولى، بالفوز على النصر السعودي 4-صفر، والقوة الجوية العراقي 4-1، وتراكتور الإيراني 2-1.

ويفتقد العين خدمات لاعبه الدولي المغربي سفيان رحيمي للمباراة الثانية على التوالي بداعي الإصابة، بعدما نجح شقيقه الحسين في تعويض غيابه أمام تراكتور، بتسجيل هدف حاسم قاد الفريق إلى الفوز وحصد النقاط الثلاث.

في المقابل، يدخل الاتحاد، المتوج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين، المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق انتصاره الأول في البطولة على حساب نيفتشي فرغانة الأوزبكي في الجولة الماضية، وهو الفوز الذي منحه دفعة معنوية قبل استقبال العين. ويحتل الاتحاد المركز الثامن برصيد أربع نقاط، ويخوض اللقاء من دون لاعبه الكولومبي ريتشارد ريوس، الذي تعرض للإصابة أمام أبها ضمن الجولة الـ12 من الدوري السعودي، فيما يُنتظر أن يعوضه زميله السنغالي ديون لوبي.

• الكولومبي ريتشارد ريوس يغيب عن «اتحاد جدة»، بعد تعرضه للإصابة أمام أبها في الدوري السعودي.