يمتلك العين فرصة الاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، عندما يستضيف الاستقلال الإيراني، في الساعة الثامنة من مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة لأصحاب الأرض قبل مواجهة شباب الأهلي في كأس السوبر الأسبوع المقبل.

ويدخل «الزعيم» اللقاء بأفضلية واضحة، بعدما حقق العلامة الكاملة في مبارياته الأربع السابقة، ليتصدر الترتيب برصيد 12 نقطة، ويصبح على بُعد انتصار جديد من تعزيز موقعه في سباق التأهل إلى الدور التالي، وسيمنح الفوز الخامس توالياً الفريق دفعة مهمة نحو بلوغ ربع النهائي، كما سيعزز الثقة بقدرته على مواصلة المشوار القاري والمنافسة على اللقب.

ورغم أن الحديث عن رفع الكأس للمرة الثالثة في تاريخ النادي لايزال مبكراً، فإن النتائج التي حققها «الزعيم» حتى الآن تعكس جاهزيته للمنافسة، بعدما تفوق على منافسيه الأربعة، ونجح في فرض أفضليته خلال تلك المواجهات، محققاً انتصارات منحته صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، وجعلته أحد أبرز الفرق التي لفتت الأنظار في الجولات الماضية.

وتكتسب مواجهة الاستقلال أهمية إضافية للعين، كونها تضعه أمام فرصة لمعادلة أطول سلسلة انتصارات في تاريخ مشاركاته القارية حال تحقيق الفوز، وهو إنجاز سيعزز مكانته على المستوى الآسيوي، ويمنح لاعبيه دفعة معنوية كبيرة قبل المراحل الحاسمة من البطولة.

وستبعث مواصلة الانتصارات رسالة واضحة إلى المنافسين بشأن طموحات الفريق في استعادة اللقب القاري، الذي سبق أن توج به في عامي 2003 و2024.

ويعوّل العين على الحالة الفنية والمعنوية التي ظهر بها في الجولات الأربع الماضية، وعلى قدرته على التعامل مع المباريات بأفضلية هجومية وفاعلية أمام المرمى، غير أن مواجهة الاستقلال تفرض عليه المحافظة على التركيز، خصوصاً أن الفريق الإيراني يدخل اللقاء بدافع تقليص الفارق مع المتصدر وإحياء حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.

وفي المقابل، يتطلع الاستقلال، صاحب المركز الثالث برصيد تسع نقاط، إلى اختبار قدراته أمام متصدر الترتيب، بعدما استعاد توازنه بالفوز على نادي الشمال الرياضي، عقب خسارته في الجولة الثالثة.

ويأمل الفريق الإيراني الخروج بنتيجة إيجابية تعيده إلى دائرة المنافسة بقوة، إذ إن الفوز سيمنحه 12 نقطة ويجعله متساوياً مع العين في الرصيد، فضلاً عن تعزيز فرصه في الاقتراب من الدور ربع النهائي.