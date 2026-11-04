19 انتصاراً و«4 رباعيات».. العين «زعيم» المواجهات أمام الأندية السعودية

تزعَّمَ العين سجل المواجهات المباشرة مع الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا، بعدما رفع رصيده إلى 19 انتصاراً، إثر فوزه العريض على الاتحاد، أول من أمس، 4-1 في الجولة الرابعة، ليفضّ التعادل التاريخي في اللقاءات التي جمعت «الزعيم» بالأندية السعودية منذ عام 2003.

وعلى مدار 23 عاماً، خاض العين 44 مباراة أمام ستة أندية سعودية، هي الهلال والشباب والاتحاد، والأهلي والنصر والفيحاء، حقق خلالها 19 فوزاً مقابل 18 خسارة وسبعة تعادلات، وسجل لاعبوه 68 هدفاً، بينما استقبلت شباكه 65 هدفاً، ليحسم الأفضلية التاريخية بفارق انتصار واحد، وسجل «الزعيم» أربعة أهداف في أربع مباريات أمام الفرق السعودية، بعدما سبق له الفوز على الفيحاء 4-1 في دور المجموعات من نسخة 2023-2024، وعلى الهلال 4-2 في ذهاب نصف نهائي النسخة ذاتها التي توج بلقبها للمرة الثانية في تاريخه، بعد إنجازه الأول عام 2003.

وكرر العين تسجيل الرباعية في النسخة الحالية، بالفوز على النصر 4-0 في الجولة الأولى، ثم الاتحاد 4-1 في الجولة الرابعة.

وللمرة الثانية في تاريخه، يتمكن العين من الفوز على فريقين سعوديين مختلفين خلال نسخة واحدة من البطولة، بعدما حقق ذلك عام 2014 بتغلبه على الاتحاد والهلال، قبل أن يكرر الإنجاز في النسخة الحالية مع النصر والاتحاد، ليصبح على موعد مع فرصة جديدة لتعزيز رقمه، مع ترقب مواجهاته المقبلة مع الهلال والقادسية والأهلي.

ويحتاج العين إلى الفوز على أحد الفرق الثلاثة لمعادلة إنجازه في نسخة 2023-2024، حين تغلب على الفيحاء والنصر والهلال، بينما سيمنحه الفوز على فريقين أو أكثر فرصة تجاوز ذلك الإنجاز، وتسجيل رقم أفضل في عدد الأندية السعودية التي يهزمها خلال نسخة واحدة.

من جانبه، أشاد مدرب العين، الصربي فلاديمير إيفيتش، بالأداء الجماعي والانضباط التكتيكي للاعبيه خلال الفوز على الاتحاد السعودي، مؤكداً نجاح فريقه في التعامل مع ضغط المنافس وفرض أسلوبه على مجريات المباراة. وقال إيفيتش عقب اللقاء: «واجهنا ضغطاً من الاتحاد خلال الدقائق الأولى، لكننا نجحنا في فرض أسلوبنا بعد الهدف الأول، وأحسنّا إدارة المباراة وصناعة الفرص، وأعتقد أننا استحققنا الفوز».

وأشار إلى أن تغيير الاتحاد طريقة لعبه لم يؤثر في جاهزية العين، مشدداً على قدرة فريقه على التكيف مع الأنظمة التكتيكية المختلفة، بفضل الاستقرار الفني والخبرة المكتسبة. وأضاف: «نحترم الاتحاد وجميع منافسينا وندرك إمكاناتهم، لكننا ندخل كل مباراة بهدف الفوز. سعداء بالنقاط الثلاث، وتركيزنا الآن على مواجهة الأحد، لأن طموحنا المنافسة على لقب الدوري».

وعادت بعثة الفريق إلى مدينة العين على متن طائرة خاصة، عقب الانتصار الآسيوي، بينما حصل اللاعبون على راحة قصيرة، على أن يستأنف الفريق تدريباته اليوم استعداداً لمواجهة الوحدة، الأحد المقبل، في «ديربي أبوظبي» ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين.