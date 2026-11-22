انتقد لاعب الجزيرة، برونو دي أوليفيرا، كثرة توقف اللعب وبطء استئناف المباراة أمام خورفكان، التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد صقر بن محمد القاسمي، وانتهت بالتعادل 1-1 ضمن الجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم. ولم يحمّل أوليفيرا فريقاً بعينه مسؤولية تعطيل اللعب، مكتفياً بالإشارة إلى أن المباراة شهدت تأخراً في تنفيذ بعض رميات التماس والركلات الركنية، في وقت كان فيه الجزيرة يسعى إلى اللعب بإيقاع سريع.

وقال برونو، في تصريحات صحافية عقب المباراة، إن فريقه أهدر عدداً كبيراً من الفرص، قبل أن يلتفت إلى الوقت الذي استغرقه استئناف اللعب، موضحاً أن بعض الحالات احتاجت إلى نحو 30 ثانية لتنفيذ رمية تماس أو ركلة ركنية، مضيفاً أن الحكم أوقف المباراة كثيراً، مشدداً على ضرورة تجاوز التعادل، والتركيز على المواجهة المقبلة أمام العين.

وأظهرت إحصائية المباراة أنها شهدت 122 حالة توقف على مدار الشوطين، فيما بلغ زمن اللعب الفعلي 52 دقيقة و31 ثانية، من أصل 104 دقائق تمثل المباراة كاملة، بما فيها الوقت المتحسب بدلاً من الضائع في الشوطين، ولم تتجاوز أطول فترة لعب متواصلة دقيقتين و20 ثانية.

وبلغ الوقت المستغرق في تنفيذ ركلات المرمى والركلات الحرة ورميات التماس والركنيات 27 دقيقة و35 ثانية للاعبي خورفكان، مقابل 22 دقيقة و55 ثانية للاعبي الجزيرة، بإجمالي 50 دقيقة و30 ثانية للفريقين.

وكان الجزيرة قد نجا من الخسارة بعدما حوّل تأخره بهدف سجله ريلانو ساركي لخورفكان في الدقيقة 65 إلى تعادل، إثر تسجيل مهاجمه فينيسيوس ميلو هدفاً في الدقيقة 90+6، ليمنح فريقه نقطة أبقت رصيده عند 18 نقطة في الصدارة، متفوقاً على الشارقة بالمواجهات المباشرة، فيما رفع خورفكان رصيده إلى ثماني نقاط في المركز التاسع.

وفي المباراة الأخرى، حقق بني ياس فوزه الأول هذا الموسم، بعدما قلب تأخره أمام النصر بهدف رامون ميريز (45+1) إلى انتصار 2-1، بهدفي يوسفو نيكتيه (64) والحسن كروما (70)، رافعاً رصيده إلى خمس نقاط في المركز الـ13، فيما تجمد رصيد النصر عند 11 نقطة في المركز السابع.

الوحدة يتعادل مع يونايتد ويهدر فرصة تقليص الفارق مع المتصدر

أهدر الوحدة فرصة ثمينة لتقليص الفارق مع جاره الجزيرة متصدر دوري المحترفين لكرة القدم، بعدما اكتفى بالتعادل أمام يونايتد 1-1، في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة التاسعة، رغم أن هدف محمد قرباني المتأخر جنّبه الخسارة.

وكان «العنابي» يملك فرصة لتعزيز موقعه في سباق المنافسة على الصدارة، خصوصاً بعد تعثر الجزيرة بالتعادل 1-1 أمام خورفكان، لكنه لم يستثمر الفرصة، بعدما رفع رصيده إلى 14 نقطة في المركز السادس، بفارق أربع نقاط عن الجزيرة المتصدر بـ18 نقطة.

وتقدم يونايتد في الدقيقة 35 عن طريق عادل وجدان، قبل أن يدرك محمد قرباني التعادل للوحدة في الدقيقة 87، ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما.

ورفع التعادل رصيد يونايتد إلى ثماني نقاط في المركز الـ11.