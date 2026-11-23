احتدمت المنافسة في دوري المحترفين لكرة القدم مع ختام الجولة التاسعة على أكثر من جبهة، بعدما انحصر الفارق بين المتصدر وصاحب المركز السادس في أربع نقاط، فيما لا يفصل بين صاحب المركز السابع والـ12 سوى خمس نقاط، في مشهد يعكس تقارب المستويات والنتائج، ويزيد الضغط على فرق القاع، خصوصاً بعد انتعاشة بني ياس وتراجع حتا إلى المركز الأخير.

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز ثمانية مشاهد من الجولة التاسعة على النحو التالي.

زحمة الصدارة

تقلصت الفوارق بين فرق المقدمة، وباتت المنافسة تمتد إلى ستة أندية، من الجزيرة والشارقة المتصدرين برصيد 18 نقطة لكل منهما، إلى الوحدة السادس برصيد 14 نقطة، بفارق أربع نقاط فقط. ويأتي العين ثالثاً برصيد 17 نقطة، فيما يلاحق شباب الأهلي والوصل فرق المقدمة برصيد 16 نقطة لكل منهما، ما يجعل أي تعثر في الجولات المقبلة مؤثراً في ترتيب فرق القمة.

تقارب الوسط

لا تبدو المنافسة أقل حدة في وسط الترتيب، إذ لا يتجاوز الفارق خمس نقاط بين النصر السابع برصيد 11 نقطة والظفرة الـ12 برصيد ست نقاط، مروراً بعجمان (10 نقاط)، وخورفكان ويونايتد (ثماني نقاط لكل منهما)، ويجعل هذا التقارب المراكز مفتوحة على التغيير من جولة إلى أخرى، ويضاعف أهمية حصد النقاط للابتعاد عن منطقة الخطر والتقدم نحو النصف الأعلى من الجدول.

صلابة الجزيرة

تُعد الصلابة الدفاعية أحد أبرز أسباب احتفاظ الجزيرة بالصدارة، بعدما استقبلت شباكه ستة أهداف فقط في ثماني مباريات، ليكون صاحب أقوى دفاع في الدوري، ويحافظ على سجله خالياً من الهزائم، رغم تعادله في ثلاث مواجهات.

«الإعصار» عكس التيار

لم يشفع لحتا تسجيل هدفه المئوي في المسابقة خلال مواجهة الوصل، بعدما خسر المباراة بنتيجة 1-2، ليتراجع إلى المركز الأخير. وتعكس الأرقام صعوبة موقف «الإعصار»، إذ يتصدر قائمة أكثر الفرق تعرضاً للخسارة بسبع هزائم، مقابل فوز وحيد، ويملك ثلاث نقاط فقط.

بني ياس ينتعش

انتعش بني ياس بفوزه الأول في المسابقة، والذي جاء على حساب النصر بنتيجة 2-1، بعدما قلب تأخره بهدف إلى انتصار بهدفين، منهياً سلسلة امتدت إلى 10 مباريات من دون فوز. ومنح الانتصار «السماوي» دفعة معنوية مهمة، رغم تقدمه إلى المركز الـ13 برصيد خمس نقاط.

ميلو يتلألأ

واصل مهاجم الجزيرة، فينيسيوس ميلو، أداء أدواره الحاسمة مع فريقه، بعدما سجل هدفاً في الدقيقة 90+6 أمام خورفكان، جنّب به فريقه الخسارة وفقدان الصدارة لمصلحة الشارقة. ومنح الهدف ميلو فرصة الانفراد بصدارة قائمة الهدافين برصيد خمسة أهداف.

لغز النصر

يشكل النصر لغزاً محيراً في الموسم الحالي، بعدما عجز عن الحفاظ على نسق نتائجه الإيجابية، فبعد فوزه على حتا ويونايتد، وتقدمه في جدول الترتيب، تلقى خسارة أمام بني ياس، رغم دخوله المباراة منتشياً بانتصارين متتاليين في الدوري. ولم يحقق «العميد» ثلاثة انتصارات متتالية في المسابقة منذ عام 2024، ليبقى الاستقرار في النتائج أحد أبرز التحديات التي تواجهه.

أحمد يتألق

قدم حارس خورفكان، أحمد حمدان، أداءً لافتاً أمام الجزيرة، وكان فريقه قريباً من الخروج بالنقاط الثلاث، قبل أن يستقبل هدف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع، ونجح الحارس خلال المباراة في التصدي لتسع تسديدات من أصل 10 وصلت إلى مرماه، مؤكداً حضوره اللافت رغم اكتفاء فريقه بالتعادل.