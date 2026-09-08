6 مهاجمين و40 تسديدة.. هجوم الظفرة «صامت»

كشفت إحصائية لـ«الإمارات اليوم»، من المباريات الأربع التي خاضها الظفرة في دوري المحترفين لكرة القدم، أنه الفريق الأقل بين فرق الدوري في ترجمة تسديداته إلى أهداف، رغم امتلاكه ستة مهاجمين شاركوا فعلياً خلال الجولات الأربع، إذ لم تتجاوز الحصيلة هدفاً واحداً، ليجد «الفارس» نفسه في المركز الأخير بلا نقاط، وبأضعف حصيلة تهديفية في المسابقة.

وتكشف الإحصائية مفارقة لافتة، إذ سدد لاعبو الظفرة 40 كرة، بينها 17 على المرمى، لكن 16 محاولة ذهبت أدراج الرياح، بينما جاء الهدف الوحيد بقدم دومينيك مندي، لاعب الوسط، وليس عبر أحد مهاجمي الفريق، وهو ما يوضح أن الظفرة يشكل خطورة على مرمى منافسيه، لكنه يعاني في تحويل الفرص إلى أهداف.

وتضم قائمة المهاجمين الذين شاركوا فعلياً مع الظفرة في الدوري حتى الآن الغيني سوري كابا، والبرازيلي أريلسون سامبايو ومواطنه مارسيلو خوسيه، ومحمد الحمادي، إضافة إلى المغربي محمد الخلوي ومواطنه كريم البركاوي الذي عاد إلى صفوف الفريق وشارك بديلاً في مواجهة الوحدة.

وتفصيلاً، تظهر الأرقام أن أزمة الظفرة الهجومية تكررت من مباراة إلى أخرى، وليست مرتبطة بمواجهة بعينها، إذ خسر في الجولة الأولى على أرضه أمام الشارقة 1-3، بعدما سدد 10 كرات، منها ست على المرمى، لكنه اكتفى بهدف واحد حمل توقيع لاعب الوسط دومينيك مندي.

وفي الجولة الثانية أمام شباب الأهلي، تراجع عدد المحاولات إلى ست تسديدات، من بينها اثنتان فقط على المرمى، وانتهت المباراة بخسارة الظفرة بهدفين دون رد، بينما أهدر المهاجم سوري كابا ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول، في واحدة من أبرز الفرص التي كان يمكن أن تغير مسار اللقاء، ولم تتحسن الفاعلية في الجولة الثالثة أمام خورفكان، إذ سدد لاعبو الظفرة 12 كرة، اثنتان منها فقط على المرمى، لينتهي اللقاء بالخسارة بهدفين دون رد، ويتلقى الفريق هزيمته الثالثة توالياً.

وأما مواجهة الوحدة في الجولة الرابعة، أول من أمس، فكانت الأكثر دلالة على حجم المعاناة، بعدما كان الظفرة الطرف الأفضل في فترات طويلة، وصنع عدداً من الفرص، وسدد 12 كرة، بينها سبع على المرمى، لكنه فشل مجدداً في هز الشباك، قبل أن يستقبل هدفاً في الدقيقة 81 حرمه حتى من نقطة التعادل، ليخرج بالخسارة الرابعة على التوالي.

وقد عبّر مدرب الظفرة، الكرواتي ألين هورفات، عن خيبة أمله من الفرص المهدرة عقب مباراة الوحدة، وقال في المؤتمر الصحافي: «ما رأيته من مقعدي أننا صنعنا العديد من الفرص أمام منافس قوي، لكننا في النهاية لم نحقق الفوز».

وأضاف: «هذه هي كرة القدم، فقد صنعنا الكثير، لكننا لم نسجل شيئاً، تحدثت مع لاعبي فريقي بأننا سواء كنا في أول الترتيب أو في آخره، فإن علينا أن نبذل مجهوداً جباراً في كل الأحوال».