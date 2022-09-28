الجزيرة يفاوض التشيكي نوفاك لتعويض غياب كوسانوفيتش

أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم عن ابتعاد المدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش فترة طويلة عن الملاعب، بعدما أجرى عملية جراحية ناجحة في ساق القدم اليسرى، بينما كشفت وسائل إعلام تركية عن دخول «فخر أبوظبي» في مفاوضات مع المدافع التشيكي فيليب نوفاك لتعويض غياب كوسانوفيتش.

وذكرت شركة الجزيرة لكرة القدم، على حسابها الرسمي في «تويتر»، أنه كشفت نتائج التقييم الطبي الذي خضع له المدافع الصربي ميلوس كوسانوفيتش، بعد إجرائه عملية جراحية ناجحة قبل أيام، لعلاج إصابته بكسر في ساق القدم اليسرى، عن غيابه عن التدريبات لبضعة أشهر.

وكان الجزيرة قد أعلن في أغسطس الماضي عن أن نتائج الفحوص الطبية والأشعة التي أجراها لاعب الفريق كوسانوفيتش، بعد إصابته في التدريبات، كشفت عن تعرضه لكسر بسيط في عظم الساق اليسرى، وغيابة لمدة شهر، وذلك قبل انطلاق دوري أدنوك للمحترفين، قبل أن تكشف العملية الجراحية التي أجراها اللاعب الصربي عن حاجته لأشهر عدة للتعافي من الإصابة.

وتسعى شركة الجزيرة إلى التعاقد مع لاعب أجنبي قبل غلق باب القيد في الرابع من أكتوبر المقبل، بينما اليوم هو الفرصة الأخيرة لقيد لاعب أجنبي من خارج الدولة، خصوصاً أن «فخر أبوظبي» أصبح يضم في صفوفه أربعة لاعبين أجانب فقط، هم الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، والمالي عبدالله ديابي، والوافدان الجديدان، الروماني فلورين تاناسي، والمغربي أشرف بن شرقي.

من جهة أخرى، أكدت وسائل إعلام تركية أن نادي الجزيرة دخل في مفاوضات مع اللاعب الدولي التشيكي فيليب نوفاك، للتعاقد معه في صفقة انتقال حر قادماً من فنربخشة التركي.

وأوضحت صحيفة «ميليت» أن الجزيرة تواصل مع نادي فنربخشة حول ضم نوفاك خلال فترة الانتقالات الحالية، لافتة إلى أن النادي التركي لم يمانع في الاستغناء عن خدمات اللاعب الذي خرج من حسابات الجهاز الفني في الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن نوفاك انتقل إلى فنربخشة من دون مقابل من طرابزون سبور في يونيو 2020، ولعب 27 مباراة في الموسم الماضي، وسجل ثلاثة أهداف، وصنع ثلاث تمريرات حاسمة.

ونشأ فيليب نوفاك (32 عاماً) في زيلين التشيكي، ثم انضم إلى جابلونيتش التشيكي في 2011، بينما خاض أول تجربة خارج التشيك بانتقاله إلى ميتلاند الدنماركي مقابل 140 ألف يورو في 2015، ثم انضم إلى طرابزون التركي في 2019 مقابل 1.9 مليون يورو، وأخيراً انتقل إلى فنربخشة من دون مقابل في 2020.

وعلى المستوى الدولي، لعب مع منتخب التشيك 28 مباراة، وأحرز هدفين، إذ شارك للمرة الأولى مع الفريق في مارس 2015، أما آخر مشاركة له مع منتخب بلاده فكانت أمام إستونيا في 16 نوفمبر 2021.

الجزيرة يسعى إلى التعاقد مع لاعب أجنبي قبل غلق باب القيد في 4 أكتوبر المقبل.