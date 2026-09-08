«غرباء» في صدارة الهدافين.. وأرقام تاريخية تتساقط بعد 4 جولات في دوري المحترفين

كشفت الجولات الأربع الأولى من دوري المحترفين عن بداية استثنائية، بعدما فرضت أسماء غير معتادة نفسها في صدارة الهدافين، بالتزامن مع انطلاقة مثالية للجزيرة والعين، وتحقيق عجمان أفضل بداية في تاريخه، فيما أعاد الوصل إلى الواجهة رقماً تهديفياً غاب عنه منذ عام 1999.

وتقاسم خمسة لاعبين صدارة الهدافين برصيد ثلاثة أهداف لكل منهم، وهم ريناتو جونيور لاعب الوصل، وإيغور كورونادو لاعب الشارقة، وويلي سيميدو لاعب يونايتد، وكريس بيديا لاعب النصر، وجويلهيرمي سيلفا لاعب الشارقة، في قائمة خلت حتى الآن من عدد من أبرز الأسماء الهجومية المعتادة.

وفي صناعة الأهداف، يتصدر فيليبي مينيزيس لاعب الجزيرة وعثمان كامارا لاعب الشارقة القائمة، برصيد ثلاث تمريرات حاسمة لكل منهما، لتؤكد الأرقام أن المنافسة لا تزال مفتوحة على المستويين التهديفي وصناعة الفرص.

الجزيرة.. القمة بعد 1943 يوماً

عاد الجزيرة إلى صدارة الدوري للمرة الأولى منذ الجولة الـ26 من موسم 2020-2021، وتحديداً في 11 مايو 2021، لينهي غياباً استمر 1943 يوماً، كما حقق للمرة الأولى في تاريخه الفوز بأول أربع مباريات في الدوري، جامعاً 12 نقطة كاملة.

ولم تكن البداية مثالية فقط على مستوى النتائج، إذ حافظ الفريق على شباكه نظيفة في مبارياته الثلاث الأولى، قبل أن يستقبل هدفه الأول خلال فوزه على شباب الأهلي 3-1 في الجولة الرابعة.

العين.. سلسلة قياسية

واصل العين أرقامه القياسية، بعدما رفع سلسلة مبارياته المتتالية دون خسارة في الدوري إلى 37 مباراة، بالتزامن مع تحقيقه 14 انتصاراً متتالياً. كما حصد «الزعيم» العلامة الكاملة للمرة السادسة في تاريخه، بوصوله إلى 12 نقطة من 12 ممكنة.

وعادل العين أيضاً الرقم القياسي لأطول سلسلة دون خسارة خارج الأرض في عصر الاحتراف، بعدما وصل إلى 19 مباراة متتالية، وهو الرقم الذي حققه شباب الأهلي بين عامي 2022 و2024.

عجمان.. بداية تاريخية

حقق عجمان أفضل انطلاقة في تاريخه بالدوري، بعدما جمع تسع نقاط من أول أربع جولات، محققاً ثلاثة انتصارات مقابل خسارة واحدة، متجاوزاً أفضل حصيلة سابقة له بعد العدد نفسه من المباريات، والبالغة سبع نقاط.

الوصل يستعيد رقم 1999

سجل الوصل 13 هدفاً خلال الجولات الأربع الأولى، ليعادل أفضل بداية تهديفية له في تاريخ مشاركاته بالدوري، وهي الحصيلة التي حققها آخر مرة في موسم 1999-2000. وسجل «الإمبراطور» 13 هدفاً مقابل أربعة أهداف استقبلها، ليصل فارق أهدافه إلى +9.

وبين صدارة هدافين غير معتادين، وعودة الجزيرة إلى القمة، واستمرار أرقام العين القياسية، والبداية التاريخية لعجمان، والحصيلة الهجومية اللافتة للوصل، حملت الجولات الأربع الأولى مؤشرات على موسم استثنائي، وإن كان المشوار لا يزال في بدايته.