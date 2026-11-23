أعرب لاعب خورفكان، رافاييل بيريرا، عن فخره بالمستوى الذي قدمه فريقه أمام الجزيرة متصدر الترتيب، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، أول من أمس، بالجولة التاسعة من دوري المحترفين لكرة القدم، مؤكداً أن اللاعبين قدموا كل ما لديهم داخل الملعب، وكانوا قريبين من تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، قبل أن يستقبل الفريق هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وقال بيريرا لـ«الإمارات اليوم»: «فخور جداً بزملائي اللاعبين، لقد قدم الجميع كل ما لديه داخل الملعب، وقاتلنا حتى اللحظات الأخيرة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، لكن استقبال هدف في الدقيقة الأخيرة كان أمراً صعباً بالنسبة لنا، خصوصاً أننا كنا قريبين من تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث»، وأضاف: «بالتأكيد كنا نطمح إلى تحقيق الفوز على ملعبنا، لكن الحصول على نقطة أمام الجزيرة يُعد نتيجة جيدة، خصوصاً أننا واجهنا فريقاً قوياً يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، ويقدم مستويات جيدة في البطولة، ومع ذلك نجحنا في تقديم مباراة قوية، وأظهرنا قدرتنا على المنافسة».

وأوضح بيريرا أن خورفكان قدم أداءً قتالياً أمام الجزيرة، مشيراً إلى أن اللاعبين أظهروا رغبة كبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية، ولم يتراجعوا أمام قوة المنافس، بل حاولوا الاستفادة من الفرص المتاحة طوال المباراة.

وتابع: «لدينا لاعبون جيدون في الفريق، والجميع يعمل بجدية من أجل تقديم أفضل مستوى ممكن، ونعرف أننا بحاجة إلى مواصلة التطور والتحسن في بعض الجوانب الفنية، لكن الأهم بالنسبة لنا أن نحافظ على الروح القتالية والرغبة في تحقيق النتائج الإيجابية».

وعن قدرة خورفكان على تقديم مستويات أفضل خلال المرحلة المقبلة، أكد بيريرا أن الفريق يمتلك الإمكانات التي تساعده على التطور، مشدداً على ضرورة الاستفادة من المباريات القوية أمام الفرق المنافسة على المراكز المتقدمة.

وأشار إلى أن التعادل مع الجزيرة يحمل جوانب إيجابية عديدة، أبرزها الأداء الجماعي والالتزام داخل الملعب، رغم الشعور بخيبة الأمل بسبب ضياع الفوز في اللحظات الأخيرة.