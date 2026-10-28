مالكوم يقود الجزيرة لريمونتادا رباعية أمام المحرق

قلب الجزيرة تأخره بهدفين نظيفين في الشوط الأول إلى فوز عريض بنتيجة 4-2 على ضيفه المحرق البحريني، في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد محمد بن زايد، ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

ويدين «فخر أبوظبي» بفوزه إلى لاعبه مالكوم دي أوليفيرا، الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك»، أسهمت بدور حاسم في قلب النتيجة، ليحصد الجزيرة ثلاث نقاط مهمة عزز بها صدارته للمجموعة الثانية برصيد سبع نقاط.

وفاجأ المحرق أصحاب الأرض بهدف مبكر سجله عبدالوهاب المالود في الدقيقة 3، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 33، لينهي الفريق البحريني الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين.

ودخل الجزيرة الشوط الثاني بصورة مغايرة، ونجح مالكوم دي أوليفيرا في تقليص الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 52، قبل أن يدرك التعادل بهدفه الشخصي الثاني بعد أربع دقائق، وتحديداً في الدقيقة 56.

ومنح الهدفان أصحاب الأرض دفعة قوية لمواصلة الضغط، ليحرز برونو دي أوليفيرا هدف التقدم في الدقيقة 68، قبل أن يختتم مالكوم رباعية الجزيرة في الدقيقة 72، مسجلاً هدفه الثالث «هاتريك» ومكملاً عودة فريقه بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول.

وبهذه النتيجة، رفع الجزيرة رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما تجمّد رصيد المحرق عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.