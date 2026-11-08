حركة "غير أخلاقية" تثير الجدل وتتسبب في طرد لاعب الوصل خيمنيز خلال مباراة الجزيرة

أثار لاعب الوصل الدولي نيكولاس خيمنيز جدلاً واسعاً في مواجهة الجزيرة، ضمن الجولة الثامنة من دوري المحترفين، بعدما ارتكب حركة غير أخلاقية استدعت تدخل تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، وأسفرت عن طرده بالبطاقة الحمراء المباشرة، في مشهد أنهى مشاركته بصورة درامية، رغم نجاحه في تسجيل هدف التعادل لفريقه خلال المواجهة التي انتهت بفوز الجزيرة 2-1.

وكان خيمنيز قد هز شباك الجزيرة عند الدقيقة 50، مانحاً الوصل هدف التعادل، قبل أن يعود إلى واجهة الأحداث بعد سبع دقائق، إثر تصرف أثار اعتراض دكة بدلاء الجزيرة، الذين احتجوا على الحركة التي قام بها اللاعب.

وأوقف الحكم البرازيلي ويلتون بيريرا سامبايو اللعب، ولجأ إلى (الفار)، قبل أن يعود إلى أرضية الملعب ويشهر البطاقة الحمراء المباشرة في وجه لاعب الوصل، ليضع حداً لمشاركته في القمة، ويحول ظهوره من بطل بهدف التعادل إلى محور جدل واسع.