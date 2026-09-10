ميلوش: لم أطلب الاستقالة من تدريب النصر

أكد مدرب النصر، الصربي ميلوش ميلوفيتش، أن ما تم تداوله بشأن طلبه الاستقالة من تدريب الفريق لا أساس له من الصحة، مشيراً إلى أن الأمر لا يتعدى كونه شائعة.

وقال ميلوفيتش لـ«الإمارات اليوم»: «أنا سعيد بوجودي في نادي النصر، وأشعر بالراحة مع الفريق، وأسعى إلى مواصلة عملي وتحقيق أهدافنا خلال الفترة المقبلة».

وعن التعادل أمام الجزيرة، قال: «كانت مباراة قوية وصعبة أمام منافس جيد، وأعتقد أن النصر قدم مستوى جيداً خلال اللقاء، وأظهر شخصية قوية، ونجح في التعامل مع فترات مختلفة من المباراة. التعادل نتيجة لا تعكس رغبتنا في تحقيق الفوز، لكن علينا أن ننظر إلى الإيجابيات التي قدمناها».

وأضاف: «الفريق يتطور من مباراة إلى أخرى، وهناك عمل مستمر من اللاعبين والجهاز الفني من أجل الوصول إلى المستوى الذي نريده. هدفنا أن نواصل التطور، وأن نحسن نتائجنا في المباريات المقبلة، وسنعمل بكل قوة من أجل تحقيق نتائج إيجابية وإسعاد جماهير النصر».