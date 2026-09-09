ميلوني: وجدت مع الجزيرة البيئة المريحة نفسها في الشارقة

أكد لاعب الجزيرة، ماركوس ميلوني، أن تجربته مع فريقه الجديد بعد انتقاله من الشارقة، كانت سلسلة لأنه تأقلم سريعاً مع الأجواء داخل الفريق، وأنه وجد في الجزيرة البيئة المريحة نفسها التي عاشها خلال تجربته السابقة.

وانضم ميلوني إلى الجزيرة، في يناير الماضي، بعد تجربة طويلة مع الشارقة، بدأت في 2020، قبل أن يبدأ موسمه الأول كاملاً بقميص الجزيرة، ويشارك في المباريات الأربع الأولى من دوري المحترفين هذا الموسم، ويسجل أول أهدافه في المسابقة بقميص «فخر أبوظبي» خلال الفوز على شباب الأهلي (3-1).

وقال ميلوني لـ«الإمارات اليوم»، رداً على سؤال حول الفارق بين تجربته السابقة مع الشارقة وحياته الحالية مع الجزيرة: «لا توجد زحمة مرورية في أبوظبي»، قبل أن يضحك ويضيف: «بالنسبة لي، الأمور متشابهة إلى حد كبير، لدي أصدقاء جيدون وأشخاص رائعون في الشارقة، وهنا أيضاً في الجزيرة الجميع رائعون، لذلك لا أشعر بوجود فارق كبير بالنسبة لي في هذا الجانب».

وأكد اللاعب البرازيلي أن تركيزه في تجربته الجديدة ينصب على مساعدة الجزيرة داخل الملعب، خصوصاً مع البداية القوية التي حققها الفريق في الموسم الحالي، بعدما حصد العلامة الكاملة في أول أربع مباريات.

وجاء أول أهداف ميلوني في دوري المحترفين بقميص الجزيرة خلال القمة أمام شباب الأهلي، ليضع بصمته في الانتصار الرابع على التوالي لفريقه، وقال عن المواجهة: «كانت مباراة صعبة جداً، اللعب أمام شباب الأهلي ليس سهلاً، وكنا نعرف أهمية النقاط الثلاث، كما أن الأجواء كانت حارة، لكن الحمد لله نجحنا في تحقيق الفوز».

وعلى الرغم من البداية المثالية، فإن ميلوني رفض اعتبار الانتصارات الأربعة مؤشراً مبكراً إلى قدرة الجزيرة على المنافسة على الألقاب، وقال: «علينا أن نسير خطوة بخطوة، ولم نفز بأي شيء حتى الآن، وهذا وقت العمل وليس وقت الاحتفال أو التفكير في ما يمكن أن نحققه، علينا التعامل مع كل مباراة على حدة ومواصلة العمل».