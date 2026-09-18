منتخب الإمارات لكرة القدم المصغرة يتقلّد برونزية آسيا.. ويتأهل إلى كأس العالم

جمع منتخب الإمارات لكرة القدم المصغرة بين إنجازين في مشاركته بكأس آسيا 2026، بعدما توج بالميدالية البرونزية، وحجز بطاقة التأهل إلى كأس العالم لكرة القدم المصغرة 2027، المقرر إقامتها في التشيك.

وحصد «الأبيض» الميدالية البرونزية عقب فوزه على منتخب إندونيسيا بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراة تحديد المركز الثالث، ليختتم مشاركته القارية بالصعود إلى منصة التتويج.

وكان المنتخب قد حسم تأهله إلى المونديال بعد فوزه على أوزبكستان 4-2، في مباراة حاسمة منحته بطاقة العبور إلى كأس العالم، إلى جانب التأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة الآسيوية.

وواصل «الأبيض» مشواره في البطولة حتى مباراة تحديد المركز الثالث، التي نجح خلالها في تجاوز إندونيسيا بثلاثية نظيفة، ليضيف الميدالية البرونزية إلى إنجازه التاريخي بالتأهل إلى المونديال.

ويعكس الإنجاز حصيلة العمل الذي بذله اللاعبون والجهازان الفني والإداري خلال فترة الإعداد والمشاركة في البطولة، بعدما نجح المنتخب في تحقيق هدف التأهل العالمي، قبل أن يتوج مشواره القاري بإنجاز جديد على مستوى كرة القدم المصغرة.

وتمثل المشاركة في كأس العالم 2027 محطة جديدة للمنتخب الإماراتي، الذي يتطلع إلى مواصلة تطوير اللعبة وتعزيز حضوره في الاستحقاقات الدولية المقبلة.