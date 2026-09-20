إسماعيل راشد: انضمام إسماعيل مطر إلى «الأبيض» حافز إضافي قبل «خليجي 27»

أكد مدير منتخب الإمارات لكرة القدم، إسماعيل راشد، أن انضمام إسماعيل مطر إلى الجهاز الفني لـ«الأبيض» يمثل إضافة مهمة، مشيراً إلى أن قائد المنتخب السابق «قامة كبيرة»، قدّم الكثير لكرة القدم الإماراتية مع نادي الوحدة والمنتخب، ويستحق المكان الذي يشغله حالياً ضمن الجهاز الفني، مؤكداً أن وجوده بالقرب من اللاعبين يمثل حافزاً إضافياً لهم قبل خوض منافسات كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وتقام كأس الخليج «خليجي 27» في مدينة جدة، من 23 سبتمبر الجاري إلى السادس من أكتوبر المقبل. ويلعب «الأبيض» ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات قطر والبحرين واليمن، ويستهل مشواره في البطولة بمواجهة اليمن في 24 سبتمبر الجاري.

قامة كبيرة

وقال إسماعيل راشد لـ«الإمارات اليوم»: «إسماعيل مطر قامة كبيرة، ولاعب كبير، قدّم الكثير لمنتخب الإمارات، وقدّم الكثير لنادي الوحدة، ولذلك عندما طُرح اسمه ليكون موجوداً مع المنتخب، رحّب الجميع بهذه الخطوة، وفرحوا بوجوده ضمن المنتخب، وأرى أنه يستحق هذا المكان، ونتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة».

وأضاف: «إسماعيل اعتزل كرة القدم منذ نحو عامين، ووجوده اليوم مع الجهاز الفني وقربه من اللاعبين، وربما مشاركته معهم أحياناً في أرض الملعب، يعطي اللاعبين حافزاً كبيراً، فهو يعرف المنتخب جيداً، وقدم الكثير له وللوحدة، وأتصور أن وجود لاعب بهذه القيمة ضمن الجهاز الفني ليس غريباً على اتحاد الكرة، لأنه لاعب قدّم الكثير لكرة الإمارات».

جاهزية «الأبيض»

وأكد راشد جاهزية جميع لاعبي المنتخب خلال المرحلة الحالية من المعسكر، وقال: «اليوم جميع المنتخبات مستعدة، ونحن كذلك مستعدون، وأعتقد أن الجميع جاهز في الوقت الحالي، صحيح أن لدينا إدارة فنية جديدة ولاعبين جدداً دخلوا إلى الفريق، لكننا نتمنى أن يستمر العمل بالصورة المطلوبة، خصوصاً بعد حصول المنتخب على المركز الثالث في كأس العرب. نحن متفائلون بعطاء اللاعبين والمجهود الذي سيبذلونه، ونتمنى أن يستمر هذا العطاء في المباريات المقبلة».

وعن موقف المصابين، أكد راشد أن صفوف المنتخب تشهد جاهزية عامة، باستثناء حاجة جيلهيرمي بالا إلى فترة قصيرة قبل العودة، وقال: «الجميع جاهز، ونتوقع أن يكون بالا جاهزاً خلال الفترة المقبلة، إذ يحتاج إلى وقت قصير، ونتمنى أن يكون مع الفريق قريباً».

الوقت قصير

وأوضح أن المنتخب وصل إلى المرحلة الأخيرة من تدريباته، تحت قيادة المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش، قبل السفر إلى جدة. وقال: «المدرب أوضح للاعبين ما يريده منهم خلال الفترة المقبلة، بعدما قاد الفريق خلال المعسكر الداخلي في أبوظبي، ونحن نعرف أن الوقت قصير، لكن الأهم أن اللاعبين يستجيبون للتوجيهات الفنية، وأن يُترجم الفكر الذي يحمله المدرب على أرض الملعب».

وأشاد راشد بوجود رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، مع المنتخب خلال التدريبات، مؤكداً أن هذا الدعم يمثل حافزاً لجميع عناصر الفريق. وقال: «وجود رئيس الاتحاد مع الفريق رسالة دعم قوية، إذ إنه يسأل عن كل كبيرة وصغيرة تخص اللاعبين، وعن جاهزيتهم قبل التدريب، كما يكون حاضراً أثناء التدريبات، إلى جانب أعضاء الإدارة، والجميع موجود لتسهيل مهمة المنتخب في الفترة المقبلة».

وأضاف: «هذا الحضور يعطي حافزاً للاعبين والجهاز الفني والإداري، ويؤكد أهمية المرحلة المقبلة، ونتمنى أن تترجم هذه الأمور كلها داخل الملعب، وأن يكون المنتخب في طريقه الصحيح، ويعرف الجميع ما الهدف الذي نريد الوصول إليه».

خبرة زلاتكو

وتحدث مدير المنتخب عن المدرب زلاتكو داليتش، مؤكداً أن معرفته السابقة بالكرة الإماراتية ستساعده في مهمته مع «الأبيض»، وقال: «عندما جلسنا مع زلاتكو في أول جلسة كان يعرف اللاعبين، ويعرف دوري المحترفين، ولديه ذكريات وخبرة كبيرة في الدوري، فقد عمل في الإمارات سنوات طويلة مع العين، وهذه الفترة كانت كافية ليعرف الكثير عن الدوري واللاعبين. حتى عندما جلسنا معه، كان يعرف معظم اللاعبين، ولديه فكرة واضحة عنهم».

وتابع: «إضافة إلى خبرته الكبيرة مع منتخب كرواتيا في كأس العالم، فإن هذه الخبرات تؤهله لقيادة منتخب الإمارات في هذه المرحلة، نتمنى له التوفيق، وما لمسناه منه خلال الأيام الماضية، وكذلك خلال الاجتماعات التي سبقت التجمع، أنه يملك فكراً واضحاً، ونتمنى أن يترجم هذا الفكر في الملعب، وأن يستجيب اللاعبون لتوجيهاته الفنية».

المنافسة على اللقب

وشدد راشد على أن هدف المنتخب في «خليجي 27» لا يقتصر على تقديم مستويات جيدة، وإنما المنافسة حتى النهاية، وقال: «لا يمكن أن نذهب إلى البطولة وليس هدفنا المنافسة على اللقب، نتمنى أن نقدم مستوى مشرفاً، وأن نصل إلى أبعد مدى في البطولة، وإن شاء الله نحقق اللقب الثالث لمنتخب الإمارات في كأس الخليج».

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تمثل بداية جديدة للمنتخب. وقال: «نتطلع إلى بصمة جديدة مع المدرب الجديد، إلى جانب تحقيق نتائج جيدة، وذلك سيكون دافعاً معنوياً مهماً. نحن نتفاءل بما يقدمه اللاعبون، ونتمنى أن تثمر هذه الجهود داخل الملعب».

واختتم مدير المنتخب حديثه بالتأكيد على أن الجميع داخل «الأبيض» يتطلع إلى إسعاد الجماهير وتحقيق اللقب، وقال: «الجماهير واللاعبون يريدون الفرحة والبطولة، ونحن جميعاً نريد هذه الفرحة. ونتمنى أن تثمر هذه الجهود بأن يكون الفريق حاضراً في النهائي، وأن نعود بالبطولة الثالثة لمنتخب الإمارات، وإن شاء الله نوفق في تحقيق هذا الهدف».