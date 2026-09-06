أسيلاني: تسجيل هدف في ظهوري الأول مع الجزيرة لحظة مميزة

أكد كريستيان أسيلاني، لاعب الجزيرة المعار من إنتر ميلان، أن تسجيله هدفاً في ظهوره الأول مع الفريق كان لحظة مميزة، مشيراً إلى أن الأهم هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وقال أسيلاني في تصريحات صحافية: «كانت هذه أول مباراة لي مع الجزيرة، ونجحت في تسجيل أول أهدافي، وأنا سعيد جداً بذلك، لكن الأهم بالنسبة لي هو فوز الفريق والحصول على ثلاث نقاط مهمة. حققنا أربعة انتصارات في أول أربع جولات، وهذه بداية جيدة للغاية، وعلينا أن نواصل العمل واللعب بالطريقة نفسها في المباريات المقبلة، ونأمل أن نحافظ على هذا المستوى ونواصل حصد الانتصارات».

وتحدث عن تعليمات المدرب أولاريو كوزمين، موضحاً: «لقد جئت إلى الفريق قبل خمسة أيام فقط، وكانت تعليمات المدرب واضحة وهي أن أركز بشكل كبير، وأتعامل مع المباراة بهدوء، مع ضرورة توزيع الجهد على مدار الدقائق، خصوصاً أن حرارة الطقس المرتفعة تمثّل أمراً صعباً بالنسبة لي، لذلك كان من المهم أن أتعامل معها بالشكل الصحيح».

وكان الجزيرة قد حسم مواجهته مع شباب الأهلي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد راشد في دبي، ضمن الجولة الرابعة من دوري المحترفين، ليحقق أفضل بداية في تاريخ مشاركاته في دوري المحترفين، ويرفع رصيده إلى 12 نقطة في الصدارة، بينما تلقى «الفرسان» خسارته الأولى وتوقف رصيده عند تسع نقاط.

وبادر شباب الأهلي بالتسجيل مبكراً عن طريق غويلهيرمي بالا، مستفيداً من مجهود فردي أنهاه بتسديدة قوية سكنت الشباك. ورغم أفضلية شباب الأهلي خلال فترات طويلة من الشوط الأول، تمكن الجزيرة من إدراك التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعدما اصطدمت تسديدة مالكوم بإيغور وغيرت اتجاهها إلى داخل المرمى. وفي الشوط الثاني، نجح الجزيرة في قلب النتيجة، وسجل ماركوس ميلوني الهدف الثاني في الدقيقة 55، مستفيداً من متابعة تسديدة برونو دي أوليفيرا. وواصل شباب الأهلي محاولاته لإدراك التعادل، إلا أن دفاع الجزيرة صمد أمام الضغط، قبل أن يحسم أسيلاني اللقاء بالهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد مجهود فردي رائع من ميلسون أنهاه بتمريرة حاسمة إلى أسيلاني.