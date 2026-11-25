تلقى النصر خسارته الأولى في دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، بعدما خسر أمام مضيفه قطر القطري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات، ليتوقف رصيد «العميد» عند تسع نقاط في صدارة المجموعة الثانية، فيما رفع قطر رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث، بعدما حقق انتصاره الأول في البطولة.

وسجل الفريق القطري هدفه الأول عن طريق فايز سليماني في الدقيقة 21 من ركلة جزاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد، قبل أن ينجح الآيسلندي آرون غونارسون في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 59، من كرة رأسية، مستفيداً من تمريرة فايز سليماني.

وفشل النصر في الوصول إلى شباك الفريق القطري على مدار شوطي المباراة، ليتلقى خسارته الأولى في البطولة، بعدما كان قد حقق ثلاثة انتصارات متتالية، آخرها على الفريق ذاته بنتيجة 4-1، في الجولة الثالثة التي أقيمت في دبي.

وتعد الخسارة الثانية على التوالي للنصر في مختلف المسابقات، بعدما خسر أمام بني ياس في دوري المحترفين، قبل السفر إلى الدوحة لخوض المواجهة الخليجية.

ويتطلع «العميد» إلى استعادة نغمة الانتصارات وحسم تأهله إلى الدور نصف النهائي من البطولة خلال الجولتين المتبقيتين من دور المجموعات، مستفيداً من بدايته القوية في المسابقة.