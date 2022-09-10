كلباء يباغت الوحدة على أرضه وبين جمهوره

حقق اتحاد كلباء مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على الوحدة، بملعبه وبين جماهيره بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على استاد آل نهيان في ختام المرحلة الثانية من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم.

ويدين النمور بهذا الانتصار إلى لاعبهم المُقيم، البرازيلي لينادرو، والذي سجله في الشوط الأول.

ولم يقدم الوحدة العرض الذي كان منتظراً منه على مدار الشوطين، اذ كان اتحاد كلباء، هو الأكثر تنظيما، معتمداً في ذلك على الضغط الدائم على لاعبي العنابي، لاستخلاص الكرة، واستغلال الهجمات المرتدة والتي جاء منها هدف اللقاء الوحيد بعد هفوة من الدفاع.

وجاء الشوط الأول فقيراً من ناحية الفرص خصوصا من جانب الوحدة والذي سنحت له كرة واحدة للتسجيل من كرة وصلت إلى البرتغالي أدريان سليفا من حارس النمور، لعبها "لوب"، لكنها علت العارضة.

واستمرت السيطرة والاستحواذ من جانب الوحدة في الشوط الثاني، لكن الدفاع المُنظم للضيوف حال دون أن تُكتمل المحاولات لهدف.

وكاد لاعب اتحاد كلباء عامر النقبي، أن يُسجل أجمل أهداف الجولة، حينما لمح خروج حارس الوحدة محمد الشامسي، من مرماه وسدد كرة من وسط الملعب ارتطمت بالعارضة".