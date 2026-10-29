هزم الخالدية 2-1.. الوحدة ينفرد بصدارة مجموعته بالعلامة الكاملة في آسيا 2

واصل الوحدة انتصاراته في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه الخالدية البحريني 2-1، على استاد البحرين الوطني، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى، ليحقق فوزه الثالث توالياً ويعزز صدارته للمجموعة بالعلامة الكاملة.

ورفع «العنابي» رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول، ليصبح على بعد نقطة واحدة من ضمان التأهل رسمياً إلى دور الـ16.

وأنهى الوحدة الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، سجله فاكوندو كروسبزكي، بعدما استثمر تمريرة حاسمة من كريستيان بينتيكي، ليضع الكرة في الشباك، في الدقيقة 43.

ونجح الخالدية في إدراك التعادل خلال الشوط الثاني، عن طريق مهاجمه غيلسون موريرا، الذي استغل تمريرة سيف الدين بوهرة، عقب هجمة منظمة وضغط هجومي من أصحاب الأرض، ليضع الكرة في شباك الوحدة ويعيد المباراة إلى نقطة البداية في الدقيقة 65.

ولم يتأخر رد الوحدة، إذ استعاد تقدمه بهدف ثانٍ حمل توقيع علاء الدين زهير، الذي تابع كرة مرتدة من حارس الخالدية، وأكملها في الشباك بالدقيقة 74.