بني ياس يتفنن في الفوز على الوحدة بكأس المحترفين

تفنن بني ياس في الفوز على ضيفه الوحدة "حامل اللقب" بنتيجة 3-1، اليوم الخميس، على استاد الشامخة، ضمن الجولة الثانية من كأس رابطة المحترفين لكرة القدم، ليواصل «السماوي» انطلاقته المثالية في البطولة، فيما عمّق «العنابي» معاناته بخسارته الثانية توالياً.

ورفع بني ياس رصيده إلى ست نقاط في صدارة المسابقة، محققاً العلامة الكاملة من مباراتين، في بداية متباينة بين الفريقين في النسخة الحالية، فيما بقي الوحدة بلا نقاط.

وفرض «السماوي» أفضليته منذ الشوط الأول، وافتتح سهيل النوبي التسجيل في الدقيقة 24، قبل أن يضاعف يوسف نيكتيه التقدم في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، ليمنح فريقه أفضلية مريحة قبل الاستراحة.

وعزز بني ياس تقدمه بهدف ثالث حمل توقيع حارس الوحدة فاكوندو إنسفران بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 79، بعدما اصطدمت الكرة برأسه قبل أن تسكن الشباك، فيما قلص سام مارك الفارق للوحدة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، إلا أن الهدف جاء متأخراً ولم يمنح «العنابي» فرصة لتغيير نتيجة المباراة.

وعزز «السماوي» تفوقه في المواجهات المباشرة بين الفريقين في كأس الرابطة، بعدما رفع عدد انتصاراته إلى أربعة مقابل انتصارين للوحدة وتعادلين في ثماني مواجهات، كما أصبح متفوقاً تهديفياً بـ11 هدفاً مقابل تسعة للوحدة.