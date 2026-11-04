الوحدة يسقط أمام الخالدية.. وبطاقة التأهل تنتظر الجولة المقبلة

أهدر الوحدة فرصة حسم تأهله المبكر إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم، بعدما خسر أمام ضيفه الخالدية البحريني 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة.

وكان «العنابي» بحاجة إلى الفوز أو التعادل لضمان بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي، لكنه فرّط في تقدمه وخسر أمام ضيفه، في نتيجة تزامنت مع فوز ناساف الأوزبكي على الكويت الكويتي 3-2، لتشتعل المنافسة مجدداً على بطاقتي التأهل وتبقى حظوظ الفرق الأربعة قائمة.

ورغم الخسارة، حافظ الوحدة على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الكويت في المركز الثاني بـ6 نقاط، فيما يتساوى ناساف والخالدية برصيد 4 نقاط لكل منهما، قبل جولتين من ختام دور المجموعات.

وافتتح الوحدة التسجيل في الدقيقة 55 عبر لاعبه كريستيان بنتيكي، لكن الخالدية أدرك التعادل بواسطة غليسون مورييرا في الدقيقة 67، قبل أن ينجح سيف الدين بوهرة في تسجيل هدف الفوز للفريق البحريني بعد خمس دقائق، وتحديداً في الدقيقة 72.

ويخوض الوحدة اختباراً مهماً في الجولة الخامسة عندما يحل ضيفاً على الكويت الكويتي يوم 25 نوفمبر الجاري، إذ يضمن له الفوز بطاقة التأهل مباشرة، كما يكفيه التعادل لبلوغ دور الـ16، شرط انتهاء مواجهة ناساف والخالدية بالتعادل، وهو ما سيجعل الحد الأقصى للنقاط التي يمكن أن يصل إليها أي منهما 8 نقاط، مقابل ارتفاع رصيد الوحدة إلى 10 نقاط.