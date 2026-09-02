نادي الوصل يسجل الحارس «هوركاش» بالجنسية الإماراتية

سجّل نادي الوصل حارسه الجديد، دينكو هوركاش، بالجنسية الإماراتية ضمن قائمته في اتحاد كرة القدم، وذلك بعدما تم التعاقد معه رسمياً الأسبوع الماضي قادماً من نادي لاس بالماس الإسباني.

وكان الحارس، البالغ من العمر 27 عاماً، قد بدأ مسيرته في أكاديمية دينامو زغرب قبل الانتقال إلى الفريق الرديف، وخاض بعدها عدة تجارب على سبيل الإعارة مع أندية زرينسكي موستار وفاراجدين وبوسوشيه، ثم انتقل إلى لوكوموتيف بلوفديف البلغاري عام 2022، قبل أن يخوض تجربةً في الدوري الإسباني مع نادي لاس بالماس.