لاعب الأهلي السعودي «أبو الشامات» يستفز جماهير الوصل في 3 مواقف مثيرة للجدل

أثار لاعب الأهلي السعودي صالح أبو الشامات غضب جماهير الوصل، بعدما شهدت مواجهة الفريقين، مساء الاثنين، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة، ثلاثة مواقف مثيرة للجدل، بدأت باحتكاكه بمدافع «الإمبراطور» سفيان بوفنتي، مروراً بتفاعله مع الجماهير خلال تنفيذ ركلة ركنية، وانتهاءً بالإشارة إلى حذائه أثناء مغادرته أرض الملعب عقب إصابته في الكتف، في مشاهد تسببت في توتر الأجواء، وامتد أثرها إلى دكة البدلاء.

وجاءت هذه الوقائع على النقيض من الأجواء الودية التي سبقت المباراة على استاد زعبيل، إذ استقبلت جماهير الوصل لاعبي الأهلي السعودي بحفاوة لدى دخولهم أرض الملعب، كما رحبت بنحو 300 مشجع سعودي حضروا إلى دبي لمساندة فريقهم، في صورة عكست احترام أنصار «الإمبراطور» للمنافس الضيف.

وبدأت سلسلة المواقف باحتكاك أبو الشامات مع مدافع الوصل سفيان بوفنتي، إذ تبادل اللاعبان ردود فعل غاضبة، فيما سقط لاعب الأهلي مدعياً تعرضه للضرب، ما دفع حكم اللقاء، القطري عبدالرحمن جاسم، إلى مراجعة اللعبة عبر تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، إذ لم تُظهر اللقطات المتاحة تعرض اللاعب السعودي لأي اعتداء جسدي، ليقرر الحكم استمرار اللعب دون إصدار أي عقوبات انضباطية بحق أي من اللاعبين.

وفي الموقف الثاني، دخل أبو الشامات في تفاعل مع جماهير الوصل خلال تنفيذ إحدى الركلات الركنية، في لقطة أثارت استياء المشجعين، الذين اعتبروا تصرفه استفزازياً، قبل أن يأمر حكم المباراة بمواصلة اللعب.

أما الواقعة الثالثة، فجاءت أثناء خروج اللاعب من أرض الملعب إثر تعرضه لإصابة في الكتف، إذ أشار إلى حذائه باتجاه المدرجات بطريقة غير مفهومة، ما أثار غضب أنصار الوصل وردود فعل غاضبة على دكة البدلاء، إذ أبدى عدد من لاعبي الفريق وأفراد الجهاز الفني استياءهم من تصرفه.

وتدخل عدد من الموجودين في محيط الملعب لاحتواء الموقف وتهدئة الأجواء بين الجانبين، منعاً لتفاقم التوتر داخل أرض الملعب أو امتداده إلى خارجه.

وتنص لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على فرض عقوبات بالإيقاف تبدأ بثلاث مباريات، مع غرامة لا تقل عن ألفي دولار، بحق أي لاعب يصدر عنه سلوك من شأنه استفزاز مشاعر الجماهير.