ماجد حسن: لابا لم يقصد التسجيل.. والشارقة دفع الثمن غالياً

اعتذر لاعب الشارقة، ماجد حسن، نيابة عن زميله التوغولي لابا كودجو، هداف دوري المحترفين في خمسة مواسم، بعد أن سجل الأخير هدفاً عكسياً، تسبب في خسارة «الملك» أمام الوحدة بهدف دون رد، مساء أمس، على استاد آل نهيان، ضمن الجولة الخامسة من دوري المحترفين.

وسجل لابا هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرمى فريقه عند الدقيقة 10، بعدما اصطدمت به الكرة أثناء محاولة إبعاد ركلة حرة، إثر سوء تفاهم مع الحارس عادل الحوسني، لتستقر في الشباك وتمنح الوحدة تقدماً مبكراً.

وقال ماجد حسن، في تصريحات صحافية عقب نهاية المباراة: «لابا لم يقصد التسجيل»، مشيراً إلى أن الأخطاء في استقبال الأهداف تكررت. وأكد ضرورة العمل على تحسين الجانب الدفاعي.

وأوضح أن الشارقة مر بظروف صعبة، مضيفاً: «هناك مراكز في الفريق تفتقد اللاعب الأساسي والاحتياطي، وهو ما دفع المدرب إلى توظيف بعض اللاعبين في خانات غير مراكزهم، ولدينا العديد من العناصر الغائبة».

وأضاف: «هذه ليست أعذاراً لنادٍ كبير، لكننا كنا نحتاج إلى إبرام صفقات في هذه المراكز، ولقد دفعنا الثمن غالياً».

وأشاد ماجد حسن بحارس الوحدة، فاكوندو ليروسي، قائلاً: «قدم حارس مرمى الوحدة مباراة جيدة، وتصدى للكثير من الفرص التي أتيحت لنا».

وبينما رفع الوحدة رصيده إلى 9 نقاط متقدماً إلى المركز السادس، فقد تجمد رصيد الشارقة عند النقاط ذاتها في الترتيب الخامس.

ويملك لابا كودجو سجلاً تهديفياً بارزاً في المسابقة، بعدما توّج بلقب الهداف خمس مرات، آخرها الموسم الماضي، وأحرز 143 هدفاً.