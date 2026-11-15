الوحدة يهزم خورفكان.. ويتقدم إلى المركز السابع في كأس المحترفين

حقق الوحدة فوزاً مهماً على خورفكان بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من كأس المحترفين، ليرفع رصيده إلى ست نقاط ويتقدم إلى المركز السابع في جدول الترتيب، بينما بقي خورفكان دون نقاط بعدما تلقى خسارته الرابعة على التوالي.

وافتتح الوحدة التسجيل عن طريق فاكوندو دانيال في الدقيقة 22، قبل أن يعزز أناتوليو بالاسيوس تقدم فريقه بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 48، ثم عاد فاكوندو دانيال ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 54، مؤكداً تفوق الوحدة الذي نجح في استغلال الفرص وحسم المواجهة لمصلحته.

وقلص خورفكان الفارق عن طريق أكرم النقاش في الدقيقة 67، وحاول العودة إلى المباراة خلال الدقائق المتبقية، إلا أن الوحدة حافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذا الانتصار، حقق الوحدة فوزه الثاني في البطولة، وعزز فرصه في المنافسة على المراكز المتقدمة، بينما ازدادت معاناة خورفكان بعدما فشل في حصد أي نقطة خلال مبارياته الأربع، ليبقى في المركز الأخير بجدول الترتيب.