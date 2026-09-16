«ريمونتادا» تاريخية للوحدة أمام الكويت في «آسيا 2».. «العنابي» يحسمها بهدف قاتل

حقق الوحدة فوزاً مثيراً على الكويت الكويتي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2، على استاد آل نهيان في أبوظبي، بعدما تأخر بهدفين في بداية اللقاء، قبل أن يقلب "العنابي" النتيجة بـ "ريمونتادا تاريخية" في الوقت القاتل ويحصد ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشواره القاري.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة بعدما شهد ثلاثة أهداف خلال أول 23 دقيقة، إذ تقدم الكويت في الدقيقة الخامسة عن طريق طه الخنيسي، الذي حول برأسه ركلة حرة مباشرة نفذها عمر عبدالفتاح إلى داخل المرمى.

وعزز الكويت تقدمه في الدقيقة الثامنة، بعدما أرسل عمر عبدالفتاح كرة عرضية ارتدت من دفاع الوحدة، لتصل إلى عمر غونزاليس الذي سددها مباشرة في الشباك، قبل أن يقلص موسى ديارا الفارق للوحدة في الدقيقة 23، مستفيداً من عرضية أدم شرين.

وبدأ الوحدة الشوط الثاني بقوة، وكاد عبدالله حمد أن يسجل هدف التعادل في الدقيقة 50 بتسديدة قوية ارتدت من حارس الكويت، تابعها علاء زهير، لكن الحارس تألق وأنقذ الكرة مجدداً. وبعد دقيقتين، انفرد عبدالله حمد وسدد كرة ارتدت من القائم، ووصلت إلى أدم شرين الذي سددها، لكن سعود الهوشان تصدى لها.

وتلقى الكويت ضربة قوية في الدقيقة 60 بعد طرد محمد المرهون إثر عرقلته عمر خريبين، واستفاد الوحدة من التغييرات التي أجراها مدربه بريكليس تشاموسكا، والتي أعادت الفريق بقوة إلى أجواء المباراة.

وفي الدقيقة 87، أدرك الوحدة التعادل بعدما نفذ البديل غاستون سواريز ركلة ركنية متقنة، قابلها ريفاس برأسه وأسكنها الشباك، وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، أكمل الوحدة عودته التاريخية، بعدما أحرز بنتيكي الهدف الثالث والفوز، ليقلب "العنابي" تأخره بهدفين إلى انتصار ثمين بنتيجة 3-2، ويبدأ مشواره القاري بثلاث نقاط.