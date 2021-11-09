منتخب الإمارات مع لبنان وسورية والأردن ببطولة غرب آسيا للشباب

المصدر: الإمارات اليوم

سُحبت اليوم قرعة بطولة اتحاد غرب آسيا الثانية للشباب 2021 المقررة في مدينتي البصرة وأربيل بجمهورية العراق للفترة من 20 نوفمبر إلى 1 ديسمبر المقبل. وتم خلال القرعة توزيع المنتخبات التسعة المشاركة على مجموعتين، بواقع خمسة منتخبات في المجموعة الأولى التي تلعب مبارياتها في البصرة، وأربعة منتخبات في الثانية التي تقام منافساتها في أربيل.

وأسفرت القرعة عن تواجد منتخبنا في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات سورية والأردن ولبنان، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات العراق "المستضيف"، فلسطين، اليمن، البحرين والكويت. وتقام مباريات دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلة واحدة ، ويتأهل أول كل مجموعة إلى المباراة النهائية التي ستُقام إما في البصرة أو أربيل.

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