منتخب الإمارات يؤمّن الصدارة بـ"نقطة قطر".. ويواجه عُمان في نصف نهائي "خليجي 27"

ضرب منتخب الإمارات لكرة القدم موعداً مع نظيره العُماني في الدور نصف النهائي لبطولة «خليجي 27»، بعدما حسم صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، إثر تعادله مع المنتخب القطري 1-1، اليوم الأربعاء، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وحافظ «الأبيض» على صدارة المجموعة، بعدما استهل مشواره بالفوز على اليمن، ثم تغلب على البحرين، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بالتعادل مع قطر، ليجمع سبع نقاط من انتصارين وتعادل، ويضمن التأهل إلى الدور نصف النهائي في المركز الأول.

في المقابل، أنهى المنتخب القطري دور المجموعات في المركز الثاني، ليواجه المنتخب السعودي، مستضيف البطولة، في نصف النهائي الآخر، في مواجهة تجمع «العنابي» بصاحب الأرض في صراع على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.