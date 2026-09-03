«أبيض الشباب» يواجه العراق في مباراة مصيرية بـ «تصفيات آسيا»

يخوض منتخب الشباب مواجهة مهمة ومصيرية في تصفيات كأس آسيا تحت 20 سنة، المقامة حالياً في تايلاند، والمؤهلة إلى نهائيات آسيا 2027، وذلك عندما يلتقي، في الساعة 12:30 ظهر اليوم (بتوقيت الإمارات)، على ملعب تشونبوري في تايلاند، نظيره المنتخب العراقي، ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة السادسة، إذ يسعى «الأبيض»، إلى تحقيق أول فوز له وتعويض خسارته أمام تايلاند بهدف دون رد في الجولة الأولى، وستحدد نتيجة المباراة مصيره في التأهل من عدمه، علماً أن منتخب الشباب سيختتم مشواره في التصفيات بلقاء منتخب تركمانستان الأحد المقبل. وتُعدّ ظروف منتخبَي الإمارات والعراق، متشابهة كون أن كل واحد منهما يخوض المباراة من دون رصيد بعدما خسرا في الجولة الأولى.

وتُعدّ هذه المباراة اختباراً وتحدياً جديداً للمنتخب ومدربه، الهولندي بيتر فان ديرفين، الذي أخفق في الاختبار الأول أمام تايلاند، إذ ينتظر أن يُجري مدرب المنتخب تغييرات في التشكيلة وطريقة اللعب التي خاض بها المباراة الماضية وتسببت في خسارته وتعثره، ويتصدر منتخب تركمانستان ترتيب المجموعة السادسة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن تايلاند.

وفي المقابل، فإن منتخب العراق ورغم خسارته أمام تركمانستان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى فإنه يضم عناصر جيدة من اللاعبين، ويسعى هو الآخر إلى التعويض.

وفي المجموعة نفسها يلتقي اليوم تايلاند مع تركمانستان في صراع قوي على صدارة المجموعة، وتضم التصفيات الحالية 31 منتخباً موزعاً على ثماني مجموعات، على أن تتأهل المنتخبات صاحبة المركز الأول في كل مجموعة، وأفضل سبعة منتخبات تحتل المركز الثاني، للانضمام إلى منتخب الصين المُضيف في النسخة الـ43 من كأس آسيا للشباب.

وفي المقابل، تهبط المنتخبات الستة صاحبة أسوأ ترتيب بين أصحاب المركز الرابع، إلى مرحلة التطوير في المستوى الثاني من التصفيات الآسيوية، التي تضم 11 منتخباً.